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Το modus operandi των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο με την προμήθεια των πολυκέντρων ανακύκλωσης – ή αλλιώς σπιτάκια ανακύκλωσης -περιγράφει γραμμή προς γραμμή η 11σέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνά της ήδη από το 2024 και τοποθετεί τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης από το 2020. Η υπόθεση αφορά την προμήθεια και σπιτιών ανακύκλωσης, τα οποία προμηθεύτηκαν οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκεκριμένες προμήθειες προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Περιγράφοντας τη δράση των κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι, μετά την προμήθεια και το όφελος που είχαν οι συγκεκριμένες εταιρείες, διοχέτευαν το παράνομο όφελός τους σε εταιρείες συμφερόντων του συλληφθέντος εκδότη, μέσω των οποίων προωθούσαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ότι δημιουργούσαν αφόρητη αρνητική δημοσιότητα και κλίμα εκφοβισμού σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων αλλά και κρατικών λειτουργών που τυχόν εμπόδιζαν τις επιδιώξεις της εταιρείας.

Όπως έγραψε το Newsbomb, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, διέταξαν να δεσμευθούν τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων συλληφθέντων, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Απόστολου και Παναγιώτη Μούργο, του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη και του πρόεδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλο Ραβάνη.

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Παράλληλα, διατάχθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τριών εταιριών. Πρόκειται για τις:

«ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«GK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «GK REAL ESTATE BUSINESS CONSULTING ΑΕ».

Πρώτα ενέκριναν τους όρους του διαγωνισμού και έπειτα έκαναν… μελέτη για τους όρους

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει αναφορά στη διάταξη για τον μεγάλο διαγωνισμό προμήθειας πλήθους πολυκέντρων ανακύκλωσης για στις περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου Τομέα, Κεντρικού και Νότιου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και Πειραιά – Νήσων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διάταξη προκύπτει πως, πρώτα εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού -στις 30/4/2020- και έπειτα, στις 18/6/2020 συντάχθηκε η μελέτη στην οποία διατυπώθηκαν οι όροι αυτοί (!). Για να παρακαμφθούν δε τυχόν ενστάσεις και εμπόδια που πιθανό να προέκυπταν από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χρησιμοποιήθηκε έγγραφο που έφερε ημερομηνία… 30/3/2020, για να τεκμηριωθεί ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας και για να αποδειχθεί ο προσδιορισμό των τιμών ανά μονάδα των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως βάσει παλαιότερων καταγγελιών που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας, η προμήθεια ενός πολυκέντρου ανακύκλωσης είχε τιμολογηθεί στα 300.000 ευρώ προ ΦΠΑ, την ώρα πραγματική του αξία κυμαινόταν από 60.000 έως 70.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο εν λόγω έγγραφο φαινόταν πως είχαν υποβληθεί προσφορές από συνολικά 15 διαφορετικούς οικονομικούς φορείς. Όμως για το υποέργο των πολυκέντρων ανακύκλώσης, στην πραγματικότητα είχαν υποβληθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσφορές από δύο μόλις εταιρείες: Την TEXAN ABEE και την ENVIPCO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη, οι δύο αυτές εταιρείες είχαν… κοινό οικονομικό συμφέρον.

ΤEXAN και ENVIPCO, μια στενή σχέση

Και αυτό γιατί η ΤΕΧΑΝ και το ελληνικό παράρτημα της ENVIPCO (σ.σ. η ENVIPCO είναι διεθνής όμιλος με εξειδίκευση στα μηχανήματα αυτόματης επιστροφής συσκευασιών), διατηρούν στενή συνεργασία από το… 2002. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η ΤΕΧΑΝ απέκτησε την αποκλειστική εμπορική αντιπροσώπευση της ENVIPCO στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι δύο αυτές εταιρείες από το 2019 διατηρούν κοινή μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης.

Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάταξη αναφέρεται πως η Αναθέτουσα Αρχή, δεν διενήργησε την απαιτούμενη έρευνα αγοράς ώστε να διασφαλίσει πως θα υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός στο διαγωνισμό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Πρακτικά δηλαδή, η Αναθέτουσα Αρχή, δεν απευθύνθηκε εγγράφως σε ανεξάρτητες μεταξύ τους εταιρείες ώστε να διασφαλιστεί η κατάθεση προσφορών που θα ήταν πιο συμφέρουσες για την Περιφέρεια.

Τελικά στα τέλη του 2021 υπογράφηκε μεταξύ του τότε προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του νόμιμου εκπροσώπου της TEXAN -που αναδείχθηκε ανάδοχος εταιρεία) για την προμήθεια αρχικά 90 πολυκέντρων ανακύκλωσης. Λίγους μήνες αργότερα, υπογράφηκε συμφωνητικό με το οποίο η ΕΔΣΝΑ άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια ακόμη 40 τέτοιων εγκαταστάσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό στα 140.

Για την Περιφέρεια Αττικής, τα ποσά που αναφέρονται είναι 18.886.000 ευρώ, 25.000.000 ευρώ, 25.300.041 ευρώ, 16.900.000 ευρώ και 12.900.026 ευρώ. Συνολικά, τα ποσά αυτά ανέρχονται σε 98.986.067 ευρώ, δηλαδή ο συνολικός οικονομικός όγκος των συμβάσεων σε επίπεδο Αττικής πλησίαζε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρμόδιοι υπάλληλοι φέρονται να συμπεριέλαβαν στις προκηρύξεις των διαγωνισμών εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ταίριαζαν απόλυτα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Τα συγκεκριμένα σπιτάκια προορίζονταν στην πραγματικότητα για τη συλλογή υλικών συσκευασίας, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αρμόδιοι γνώριζαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν επιλέξιμο από το αντίστοιχο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Μεταφορές 2014-2020», από το οποίο χρηματοδοτούνταν η προκήρυξη.

Και στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταλογίζει ότι δεν πραγματοποιήθηκε η απαραίτητη έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι προδιαγραφές προέβλεπαν μονάδες σημαντικά μεγαλύτερης δυναμικότητας από εκείνη που επικρατούσε στην πραγματική αγορά, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι χρηματικές μεταφορές που καταγράφονται στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και της εταιρείας «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» το διάστημα από 10/02/2022 εως 13/6/25 μεταφέρθηκαν προς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του εκδότη συνολικά 16.298.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία αναφέρει ότι για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2026 μεταφέρθηκαν 19.011.680 εκατομμύρια ευρώ από Τραπεζικός λογαριασμός των ανωτέρω δύο εταιρειών προς τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών που διαχειρίζεται ο συλληφθείς εκδότης. Χωρίς να διευκρινίζεται αν τα ανωτέρω δύο ποσά είναι αθροιστικά ή απλά συνολικές μεταφορές είναι 19 εκατομμύρια €.

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