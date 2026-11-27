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Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), γνωστοποιώντας ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου έπεσαν σοβάδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει η ΕΝΙΘ, από το ταβάνι έτρεχαν νερά, ενώ από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν ασθενείς ή ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το ΔΣ της ΕΝΙΘ, σύμφωνα με τη «Voria» κάνει λόγο για ένα ακόμη περιστατικό «που αποκαλύπτει την επικίνδυνη κατάσταση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων», τονίζοντας πως το συμβάν σημειώθηκε σε μέρα γενικής εφημερίας.

Η ΕΝΙΘ σημειώνει, μάλιστα, πως τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί πτώση οροφής στο Παιδιατρικό Τμήμα του νοσοκομείου.

«Ασθενείς και εργαζόμενοι είδαν έντρομοι να πέφτουν σοβάδες και να τρέχουν νερά από την οροφή, ανάμεσα σε ηλεκτρικά καλώδια. Από καθαρή τύχη, για ακόμη μία φορά, δεν θρηνήσαμε θύματα στους κατάμεστους διαδρόμους του νοσοκομείου» αναφέρει η ΕΝΙΘ για το περιστατικό στο ΤΕΠ.

Και συνεχίζει: «Την ώρα που ο υπουργός Υγείας πανηγυρίζει για το "καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών" και η διοίκηση του νοσοκομείου επιχειρεί να καλλιεργήσει μια εικόνα εύρυθμης λειτουργίας, η πραγματικότητα τους διαψεύδει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Πόσα ακόμη ταβάνια πρέπει να πέσουν για να αναλάβουν τις ευθύνες τους; Πρέπει να υπάρξουν θύματα για να συγκινηθούν η διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας;

Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες ατυχίες. Είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της εγκατάλειψης των υποδομών και της πολιτικής εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας Υγείας. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη».

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝΙΘ απαιτεί:

Άμεση αποκατάσταση των υλικών ζημιών στους χώρους του νοσοκομείου.

Συνολικό έλεγχο της ασφάλειας των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου.

Δραστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για όλα τα απαραίτητα έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών.

Μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

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