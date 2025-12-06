Λαμία: Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι περαστικού - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Η συνεχής, δυνατή βροχή του τελευταίου 24ωρου, φαίνεται να είναι η αιτία για τη νέα πτώση σοβάδων στην πόλη της Λαμίας, αυτή τη φορά όμως είχαμε και τον ελαφρύ τραυματισμό διερχόμενου πολίτη.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 8:00' το πρωί του Σαββάτου (6/12/25) στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών ακριβώς στα «ξεχασμένα» φανάρια.

Ένας 35χρονος Λαμιώτης πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Δυστυχώς από την επίμονη νεροποντή των τελευταίων ωρών είχαμε κι άλλα συμβάντα που ευτυχώς αυτά δεν κατέληξαν σε κάποιο τραυματισμό ανθρώπου.

Πηγή: lamiareport.gr