Αργία πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων - Πώς αμοίβονται όσοι εργάσθηκαν

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Newsbomb

Αργία πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων - Πώς αμοίβονται όσοι εργάσθηκαν
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον τρόπο που αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δούλεψαν την αργία της Πρωτοχρονιάς υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α) της ΓΣΕΕ.

Οι επόμενες γιορτές οι οποίες προβλέπονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από τον νόμο (άρθρο 2 ΝΔ 3755/1957, άρθρο 4 ΒΔ 748/1966, άρθρο 42 Ν. 4554/2018, άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρα 203,219 ΠΔ 62/2025) είναι οι εξής:

  • η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη και
  • η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια), η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη.


Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογιστεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

  • αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους
  • για όσες ώρες απασχοληθούν και
    αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Τι ισχύει για όσους εργάζονται πάνω από πέντε ώρες την Κυριακή

Σημειώνεται ότι για την εργασία άνω των πέντε ωρών σε ημέρα Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες και έχουν ρεπό σε κάποια από τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα. Αν, όμως, εργαστούν, δικαιούνται, πέραν της προαναφερόμενης αμοιβής, να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας είναι πέραν των 40 ωρών, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή, λόγω υπερεργασίας κλπ.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ - Σαουδική Αραβία: Ανεβαίνουν οι τόνοι της έντασης

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργία πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων - Πώς αμοίβονται όσοι εργάσθηκαν

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία:Ρεκόρ Γκίνες για τα 100 χρόνια κρατικής ραδιοφωνίας - 100 παρουσιαστές για 100 ώρες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ:Οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων από βύθιση πλοιαρίου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ με «σομαλικούς παιδικούς σταθμούς» φαντάσματα που λάμβαναν επιχορηγήσεις

00:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στην Ολλανδία - Ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ καταστράφηκε

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρωσίας στις ΗΠΑ για το πετρελαιοφόρο: Ζητά να σταματήσει την καταδίωξη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο διάγγελμα Μαμντάνι: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η Γαλλία άρχισε να παραλαμβάνει τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέχει» για σέντερ η Παρτίζαν, η Μακάμπι θέλει Τζόουνς γράφουν στο Ισραήλ

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί, 7 αγνοούμενοι σε επίθεση σε ανθρακωρύχους

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ερζερούμ και Βαν

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ