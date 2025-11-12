Σχολεία: Καθιερώθηκε νέα αργία 15 Νοεμβρίου σε Πρέσπες και Φλώρινα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράφει το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 92/2025 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει την καθιέρωση της 15ης Νοεμβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ημέρας αργίας για τον Δήμο Πρεσπών Νομού Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει πως καθιερώνεται η 15η Νοεμβρίου, επέτειος της απελευθέρωσης των Πρεσπών από τον τουρκικό ζυγό, το έτος 1912, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για τον Δήμο Πρεσπών Νομού Φλώρινας.

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από τις 8:00 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η απόφαση έχει άμεση ισχύ καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι καθώς η 15η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως τοπική αργία, όλα τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών θα παραμείνουν κλειστά.