Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

Το πιο πολυσυζητημένο μέρος του πλανήτη και τα μυστικά του

Δημήτρης Δρίζος

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί της Γης, διαθέτει μερικά από τα πλουσιότερα αποθέματα φυσικών πόρων παγκοσμίως.

Ανάμεσά τους βρίσκονται κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και οι σπάνιες γαίες, απαραίτητες για τις πράσινες τεχνολογίες, αλλά και άλλα πολύτιμα μέταλλα και ορυκτά, καθώς και τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, τρία κοιτάσματα σπάνιων γαιών που βρίσκονται βαθιά κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας ενδέχεται να συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον κόσμο σε όγκο.

Η δυναμική τους θεωρείται καθοριστική για την παραγωγή μπαταριών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κρίσιμων για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Έρευνες και γεωπολιτικό ενδιαφέρον

Η κλίμακα του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της Γροιλανδίας έχει πυροδοτήσει εκτεταμένες έρευνες από τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να αξιολογηθεί η εμπορική αλλά και περιβαλλοντική βιωσιμότητα δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη.

Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία εκτιμά ότι στη βορειοανατολική Γροιλανδία, ακόμη και σε περιοχές που καλύπτονται από πάγο, υπάρχουν περίπου 31 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, ποσότητα αντίστοιχη με το σύνολο των αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παγοκάλυπτη περιοχή της Γροιλανδίας καλύπτει πάνω από τα τέσσερα πέμπτα της συνολικής της επιφάνειας. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να υπάρχουν τεράστια, ανεξερεύνητα αποθέματα φυσικών πόρων κάτω από τους πάγους.

Τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια γεωλογικής ιστορίας

Ο πλούτος αυτός συνδέεται άμεσα με την εξαιρετικά πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της Γροιλανδίας, που εκτείνεται σε βάθος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ετών. Στο νησί βρίσκονται μερικά από τα αρχαιότερα πετρώματα της Γης, καθώς και τεράστιοι όγκοι αυτοφυούς σιδήρου, που δεν προέρχεται από μετεωρίτες.

Από τη δεκαετία του 1970 έχουν εντοπιστεί και «σωλήνες» κιμπερλίτη που περιέχουν διαμάντια, αν και η εκμετάλλευσή τους παραμένει περιορισμένη λόγω των μεγάλων δυσκολιών πρόσβασης και εξόρυξης.

map.jpg

Γεωλογικά, είναι εξαιρετικά σπάνιο μια περιοχή να έχει βιώσει και τους τρεις βασικούς μηχανισμούς δημιουργίας φυσικών πόρων: ορογένεση, ρήγματα και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στη Γροιλανδία, οι παρατεταμένες περίοδοι δημιουργίας βουνών προκάλεσαν ρωγμές στον φλοιό, μέσα στις οποίες εναποτέθηκαν χρυσός, πολύτιμοι λίθοι όπως τα ρουμπίνια, αλλά και γραφίτης.

Ο γραφίτης είναι κρίσιμος για την παραγωγή μπαταριών λιθίου, ωστόσο παραμένει σχετικά ανεξερεύνητος σε σύγκριση με μεγάλους παραγωγούς όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα.

Πετρέλαιο, μέταλλα και σπάνιες γαίες

Το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών πόρων της Γροιλανδίας προέρχεται από περιόδους εκτατικής τεκτονικής, με πιο πρόσφατη τη δημιουργία του Ατλαντικού Ωκεανού, στις αρχές της Ιουρασικής περιόδου, πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια.

Οι χερσαίες ιζηματογενείς λεκάνες, όπως η λεκάνη Jameson Land, θεωρούνται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε αναλογία με την πλούσια υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας.

Παράλληλα, μέταλλα όπως μόλυβδος, χαλκός, σίδηρος και ψευδάργυρος έχουν εντοπιστεί σε παγοελεύθερες περιοχές και εξορύσσονται τοπικά, σε μικρή κλίμακα, ήδη από το 1780. Όσον αφορά τις σπάνιες γαίες, στοιχεία όπως το νιόβιο, το ταντάλιο και το υττέρβιο έχουν βρεθεί σε πυριγενή πετρώματα, ενώ εκτιμάται ότι κάτω από τους πάγους υπάρχουν αποθέματα δυσπροσίου και νεοδυμίου που θα μπορούσαν να καλύψουν πάνω από το ένα τέταρτο της μελλοντικής παγκόσμιας ζήτησης.

Το δύσκολο δίλημμα της κλιματικής αλλαγής

Η ενεργειακή μετάβαση γεννήθηκε από την ανάγκη περιορισμού της καύσης ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα και πιο προσβάσιμους τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, καθώς οι πάγοι υποχωρούν. Από το 1995 έχει λιώσει περιοχή ίση με το μέγεθος της Αλβανίας, με την τάση αυτή να επιταχύνεται.

Νέες τεχνολογίες, όπως το ραντάρ διείσδυσης εδάφους, επιτρέπουν πλέον την ακριβέστερη χαρτογράφηση του υπεδάφους κάτω από έως και 2 χιλιόμετρα πάγου. Παρ’ όλα αυτά, η εξόρυξη κάτω από τέτοιες συνθήκες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η βιώσιμη εκμετάλλευση φαντάζει ακόμη πιο περίπλοκη.

Το δίλημμα είναι σαφές: θα πρέπει ο πλούτος της Γροιλανδίας να αξιοποιηθεί δυναμικά για να στηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση ή να προστατευτεί ένα από τα πιο παρθένα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη, αποφεύγοντας περαιτέρω επιβάρυνση της κλιματικής κρίσης και της ανόδου της στάθμης των θαλασσών.

Σήμερα, η εξόρυξη ρυθμίζεται αυστηρά από τοπικά νομικά πλαίσια, ωστόσο οι πιέσεις για χαλάρωση των περιορισμών αναμένεται να ενταθούν, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον για το μέλλον της Γροιλανδίας αυξάνεται.

*Ανάλυση του Jonathan Paul, Αναπληρωτή καθηγητή Γεωεπιστημών του Royal Holloway, University of London

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τους νεκρούς διαδηλωτές στο Ιράν: Μία φοιτήτρια μόδας, ένας πρώην πρωταθλητής bodybuilding και ένας πατέρας τριών παιδιών ανάμεσα στα θύματα

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Εθνικός δρυμός για τα άγρια ζώα στην «άκρη του κόσμου» - «Διάδρομος» προστασίας μήκους 2.800 χιλιομέτρων

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αναδιπλούμενο τιμόνι για πλήρως αυτόνομη οδήγηση!

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μαδρίτη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η ατζέντα της συνάντησης με τον Σάντσεθ

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρό και αιφνίδιο καιρικό φαινόμενο σάρωσε την Αλεξανδρούπολη – Τι λέει μετεωρολόγος για τις θυελλώδεις ριπές των 150 χιλιομέτρων

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Το «έστρωσε» δίπλα στο κύμα στην παραλία Ορφανίου

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του να αναλάβει δράση στο Ιράν, έναντι των εκκλήσεων για αυτοσυγκράτηση

07:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προπαγάνδα για την ψηφοφορία για τη Mercosur καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Ιστορική μάχη οι επόμενες εκλογές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο γιος του σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με το λαό» - Περισσότεροι από 500 οι νεκροί

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Online κάλεσμα για σούζες και κόντρες στη Λεωφόρο Αθηνών – 3 συλλήψεις

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

07:02LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για την ταινία One Battle After Another – Η λίστα και τα βίντεο με τους νικητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

07:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν θα γίνει μάθημα λόγω κακοκαιρίας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «αόρατος» υπουργός, οι «παγκίτες» της ΝΔ, ποιοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Φαραντούρη, η δικογραφία του Αγίου Βαλεντίνου, ο κούκος και η άνοιξη που δεν έρχεται, κίνηση διασφάλισης και κάτι δεν πάει καλά στην Jumbo 

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ