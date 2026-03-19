Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

Οι έρευνες εναντίον του για διαφθορά σταματούσαν πριν καν αρχίσουν 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσίευσε το Γραφείο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο Αλί Λαριτζάνι, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (στο κέντρο), φτάνει στη Μουσκάτ του Ομάν, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Iran's Supreme National Security Council
Ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα την Τρίτη, ήταν χρόνια στόχος του Ισραήλ, αλλά και ιρανικών ομάδων της αντιπολίτευσης, οι οποίες τον κατηγορούσαν ότι ενορχηστρώνει διεφθαρμένες οικονομικές συναλλαγές.

Η προσωπική περιουσία του, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, πολύ δε περισσότερο να επιβεβαιωθεί εξαιτίας της αδιαφάνειας του ιρανικού συστήματος και της κρατικής λογοκρισίας στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την ισραηλινή ynetnews.com, που ωστόσο παραθέτει κάποια στοιχεία για το ύψος των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Λαριτζανί, σημειώνοντας πως ο ίδιος εμπόδιζε κάθε έρευνα που ξεκίνησε εναντίον του.

Μια εκτίμηση που δημοσίευσε το Al Arabiya το 2020 υπολόγιζε την προσωπική περιουσία του Λαριτζάνι σε περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον μία από τις πλουσιότερες προσωπικότητες της ελίτ του Ιράν.

Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από το 2026 τοποθετούν την καθαρή του περιουσία σε ένα χαμηλότερο εύρος, από 5 έως 20 εκατομμύρια δολάρια, αν και πηγές της αντιπολίτευσης αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα ποσά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι αδελφοί Λαριτζάνι συνδέθηκαν με κατηγορίες διαφθοράς, μεταξύ των οποίων η κατάσχεση γης, η δωροδοκία και η κατοχή 63 προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών με δισεκατομμύρια ιρανικά ριάλ. Οι λογαριασμοί αυτοί αποδόθηκαν κυρίως στον αδελφό του, Σαντίκ Λαριτζάνι, τον πρώην επικεφαλής του δικαστικού σώματος.

Μια αναλυτική έκθεση της ιστοσελίδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Iran HRM ισχυρίστηκε ότι ο Λαριτζάνι εμπλέκεται σε πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση στο τραπεζικό σύστημα, κατάσχεση γης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ιδίως μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, ο Λαριτζάνι φέρεται να κατέχει ακίνητα στο Ντουμπάι και τη Μαλαισία, καθώς και επιχειρήσεις στην ιρανική πόλη Κουμ.

Ο Αλί Χαμενεΐ Αλί Λαριτζανί (δεξιά) κατά την διάρκεια προσευχής



Το 2021, ο Λαριτζάνι ορίστηκε επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για μια ευρείας κλίμακας στρατηγική συμφωνία 25 ετών με την Κίνα, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο κεντρικός ρόλος πυροδότησε περαιτέρω κατηγορίες για διαφθορά. Διάφορες πηγές έχουν υποδείξει ότι η συμφωνία απέφερε προμήθειες και πληρωμές στην οικογένεια, αν και δεν αποδείχθηκαν ποτέ.

Τον Ιανουάριο του 2026, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Λαριτζάνι, αναφέροντας ότι, αντί να χρησιμοποιούνται τα έσοδα του Ιράν προς όφελος του λαού του, τα κεφάλαια διοχετεύονταν στη χρηματοδότηση της κρατικής καταστολής και στη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων στο εξωτερικό.

