Αλί Λαριτζανί: Πριν την δολοφονία του μετακινούνταν συνεχώς από σπίτι σε σπίτι για να μην εντοπιστεί

Μετά την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος των ισραηλινών ήταν ο γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας, Jerusalem Post.

Σύμφωνα με ανώτερες πηγές του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, που επικαλείται η εφημερίδα, αφιερώθηκαν τεράστιοι πόροι στον τομέα των πληροφοριών και επιχειρησιακοί πόροι για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, ο Λαριτζάνι δεν ήταν εύκολο να εντοπιστεί. Ήταν έμπειρος στο να αποφεύγει να γίνεται αντιληπτός και λάμβανε μία σειρά προφυλάξεων για να καθυστερήσει τον εντοπισμό του από το Ισραήλ.

Μετακινούνταν συνεχώς σε μυστικές τοποθεσίες

Ένα από τα μέτρα που έπαιρνε ήταν οι συνεχείς μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Αλί Λαριτζανί μετακινούνταν συνεχώς σε διάφορες μυστικές τοποθεσίες.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα μέτρα προφύλαξης που έπαιρνε ο Λαριτζανί για να μην εντοπιστεί δείχνουν πόσο πολύ αισθάνονται ότι είναι στόχοι δολοφονίας από τους Ισραηλινούς οι εν ζωή ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν.

Ο Αλί Λαριτζανί στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Παρέμβαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ

Οι «ειδικές δυνάμεις» που παρακολουθούσαν τον Λαριτζάνι, σε συνδυασμό με την άμεση απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, και της πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης του.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ σε επίσκεψή του σε αεροπορική βάση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. 10 Μαρτίου 2026

Η διαβίβαση των πληροφοριών στους ανώτατους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι στη συνέχεια διέταξαν αμέσως την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια νέα κρίσιμη αποστολή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων, άνοιξε τον δρόμο για την επιχειρησιακή επιτυχία, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι η δολοφονία ενδέχεται επίσης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην τρέχουσα στρατηγική τους κατάσταση, με στόχο την επίτευξη διαφόρων πολεμικών στόχων.

