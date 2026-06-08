Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς
Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
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- Ο 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή στη Χαμάς και μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
- Η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με συνοδεία αστυνομικών οχημάτων και μοτοσικλέτας.
- Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για εμπλοκή σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης πιθανόν με στόχο ισραηλινά συμφέροντα.
- Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την ονομασία «Επιχείρηση Odin».
- Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις διεθνείς διασυνδέσεις και το εύρος της φερόμενης δράσης του.
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:40 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.
Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο 37χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, καθώς οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή του σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με πιθανό στόχο ισραηλινών συμφερόντων. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Odin», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των διεθνών διασυνδέσεών του και του εύρους της φερόμενης δράσης του.
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