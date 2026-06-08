Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς

Snapshot Ο 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή στη Χαμάς και μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με συνοδεία αστυνομικών οχημάτων και μοτοσικλέτας.

Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για εμπλοκή σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης πιθανόν με στόχο ισραηλινά συμφέροντα.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την ονομασία «Επιχείρηση Odin».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις διεθνείς διασυνδέσεις και το εύρος της φερόμενης δράσης του. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:40 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, καθώς οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή του σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με πιθανό στόχο ισραηλινών συμφερόντων. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Odin», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των διεθνών διασυνδέσεών του και του εύρους της φερόμενης δράσης του.

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