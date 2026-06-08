Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν επί της ουσίας «τυφλή» για 10 χρόνια - Τι είχε στο αριστερό της μάτι

Καταρράκτης πρώιμης έναρξης: Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι νεότεροι.

Newsbomb

Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν επί της ουσίας «τυφλή» για 10 χρόνια - Τι είχε στο αριστερό της μάτι
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ΥΓΕΙΑ
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Η διάσημη και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αν Χάθαγουεϊ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι ένας καταρράκτης πρώιμης έναρξης την άφησε «μισότυφλη» για περίπου 10 χρόνια, επηρεάζοντας την όραση στο αριστερό της μάτι από την ηλικία των 30 έως 40 ετών. Είπε ότι ο καταρράκτης έγινε αρκετά σοβαρός ώστε να είναι «ουσιαστικά τυφλή» σε αυτό το μάτι πριν τελικά υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η ιστορία της είναι σημαντική επειδή ο καταρράκτης συχνά θεωρείται μια πάθηση μόνο των ηλικιωμένων. Αν και πράγματι είναι πιο συνήθης σε μεγαλύτερες ηλικίες, ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα στη ζωή και μπορεί σταδιακά να επηρεάσει την εργασία, την καθημερινή ρουτίνα, την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής.

Τι συνέβη στην Αν Χάθαγουεϊ;

Η Αν Χάθαγουεϊ είπε ότι έζησε με μειωμένη όραση για μεγάλο μέρος της δεκαετίας των 30 της πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση γύρω στην ηλικία των 40 ετών. Μετά την επέμβαση, περιέγραψε ότι συνειδητοποίησε πόση όραση είχε χάσει μόνο όταν μπόρεσε «επιτέλους να δει ξανά το πλήρες φάσμα».

Υποστήριξε επίσης ότι η πάθηση την είχε επιβαρύνει περισσότερο απ’ ό,τι καταλάβαινε εκείνη την εποχή. Άλλες αναφορές για τα σχόλιά της ανέφεραν ότι το πρόβλημα όρασης επηρέασε το νευρικό της σύστημα και ότι ένιωθε πιο ήρεμη μετά την επέμβαση.

Για έναν/μία ηθοποιό, η όραση δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Οι εκφράσεις του προσώπου, η κίνηση, ο φωτισμός, η χωρική αντίληψη, η ανάγνωση σεναρίων και η ερμηνεία στο πλατό εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική ευκρίνεια. Η εμπειρία της Αν Χάθαγουεϊ δείχνει πώς κάποιος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται σε υψηλό επίπεδο ενώ παράλληλα προσαρμόζεται σε ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας.

Τι είναι ο καταρράκτης πρώιμης έναρξης;

Ο καταρράκτης είναι μια θολή περιοχή που σχηματίζεται στον φυσικό φακό του ματιού. Καθώς ο φακός γίνεται πιο θολός, η όραση μπορεί επίσης να γίνει θολή, αμυδρή ή πιο άχρωμη. Ο καταρράκτης μπορεί επίσης να προκαλέσει λάμψεις, φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, δυσκολία στην όραση τη νύχτα και την ανάγκη για εντονότερο φως κατά την ανάγνωση.

Οι περισσότεροι καταρράκτες σχετίζονται με την ηλικία, αλλά δεν αφορούν αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Ορισμένοι ιατρικοί, περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης καταρράκτη νωρίτερα τη ζωή. Τέτοιοι είναι:

  • διαβήτης
  • μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών
  • τραυματισμός των ματιών
  • ορισμένες οφθαλμικές παθήσεις
  • κάπνισμα
  • κατανάλωση αλκοόλ και
  • μακροχρόνια έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία

Γιατί μπορεί να μην γίνει αντιληπτός ο καταρράκτης σε νεότερους ενήλικες;

Ο καταρράκτης συνήθως αναπτύσσεται αργά. Σε έναν νεότερο ενήλικα, τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να εκληφθούν λανθασμένα ως κουρασμένα μάτια, ανάγκη για νέα γυαλιά οράσεως, καταπόνηση από την οθόνη ή φυσιολογικές αλλαγές στην όραση.

Αυτή η σταδιακή αλλαγή μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο η Anne Hathaway είπε ότι δεν συνειδητοποίησε πλήρως πόσο κακή είχε γίνει η όρασή της μέχρι μετά την επέμβαση. Αυτό είναι συνηθισμένο με τα αργά εξελισσόμενα οφθαλμικά προβλήματα: ο εγκέφαλος προσαρμόζεται και οι ασθενείς αντισταθμίζουν το πρόβλημα χωρίς να αναγνωρίζουν πόση οπτική διαύγεια έχουν απωλέσει.

Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι:

  • Θολή, αμυδρή όραση
  • Αυξημένη λάμψη από τα φώτα
  • Δυσκολία στην όραση τη νύχτα
  • Χρώματα που φαίνονται ξεθωριασμένα
  • Συχνές αλλαγές στα γυαλιά οράσεως
  • Διπλή όραση (διπλωπία) στο ένα μάτι
  • Ανάγκη για εντονότερο φως για ανάγνωση ή εργασία

Οποιαδήποτε επίμονη αλλαγή στην όραση, ειδικά στο ένα μάτι, θα πρέπει να ελέγχεται από οφθαλμίατρο.

καταρρακτης

Πώς αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης;

Ο πρώιμος καταρράκτης μπορεί να αντιμετωπιστεί με ισχυρότερο φωτισμό, ανανεωμένα γυαλιά, αντιθαμβωτικούς φακούς και προσαρμογές στον τρόπο ζωής. Αλλά η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη είναι η μόνη θεραπεία που αφαιρεί τον θολό φακό. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο φυσικός φακός του ματιού αντικαθίσταται με έναν διαφανή τεχνητό φακό.

Οι γιατροί συνήθως συνιστούν χειρουργική επέμβαση όταν ο καταρράκτης αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινή ζωή, την εργασία, την οδήγηση, το διάβασμα ή την ασφάλεια. Για την Anne Hathaway, η χειρουργική επέμβαση αποκατέστησε την όραση που είχε χάσει σταδιακά επί μια δεκαετία.

Συχνές Ερωτήσεις

Προκαλεί πάντα τύφλωση ο καταρράκτης πρώιμης έναρξης;

Όχι. Ο καταρράκτης μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την όραση εάν δεν αντιμετωπιστεί, αλλά η απώλεια όρασης που σχετίζεται με τον καταρράκτη συχνά αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση όταν είναι απαραίτητο.

Πότε πρέπει να κάνω οφθαλμολογική εξέταση;

Κάντε έλεγχο εάν η όρασή σας γίνει θολή, το ένα μάτι φαίνεται πιο αδύναμο, η λάμψη γίνεται ενοχλητική, η νυχτερινή όραση επιδεινώνεται ή τα χρώματα φαίνονται λιγότερο έντονα. Η αιφνίδια απώλεια όρασης, ο πόνος στα μάτια, οι λάμψεις ή οι νέες μυωπίες χρήζουν επείγουσας αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Ο καταρράκτης πρώιμης έναρξης της Anne Hathaway δείχνει ότι σοβαρές αλλαγές στην όραση μπορούν να συμβούν πριν από την τρίτη ηλικία και μπορεί να είναι «κρυμμένες» επί χρόνια. Η εμπειρία της διάσημης ηθοποιού υπογραμμίζει επίσης ένα ελπιδοφόρο μήνυμα: η απώλεια όρασης που σχετίζεται με τον καταρράκτη είναι συχνά αντιμετωπίσιμη.

Το πρακτικό μάθημα είναι απλό. Εάν οι αλλαγές στην όραση επιμένουν, μην τις απορρίπτετε ως κόπωση ή καταπόνηση από τις οθόνες. Μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να εντοπίσει τον καταρράκτη και άλλες οφθαλμικές παθήσεις εγκαίρως, πριν επηρεάσουν πιο βαθιά την καθημερινή ζωή ή την εργασία.

Πηγές:
healthline.com
usatoday.com
clevelandclinic.org
aao.org
cdc.gov

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