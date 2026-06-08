Οι αυξήσεις μισθών δεν φτάνουν – Νέα απώλεια αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο του 2026, υπερβαίνοντας τις αυξήσεις μισθών στην Ευρωζώνη.

Οι αυξήσεις μισθών στην Ευρωζώνη το 2026 είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό, με μέση αύξηση 2,3% τον Απρίλιο έναντι πληθωρισμού 3%.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι αυξημένες τιμές ενέργειας επανέφεραν πληθωριστικές πιέσεις που μειώνουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει αυξήσεις μισθών (4%) υψηλότερες από τον πληθωρισμό (2,8%), αλλά οι προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης είναι περιορισμένες.

Η Ιταλία και η Γαλλία καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες αγοραστικής δύναμης με μισθολογικές αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού, στο 0,8% και 1,1% αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Ανατιμήσεις εντοπίζονται ξανά σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως, οι μισθολογικές αυξήσεις δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων υποχωρεί, καθώς το μηνιαίο τους εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα, οι αυξήσεις στους μισθούς που προσφέρονται μέσω αγγελιών εργασίας στην Ευρωζώνη, παραμένουν χαμηλότερες από τον ρυθμό ανόδου των τιμών, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αξία των αποδοχών των εργαζομένων.

Η νέα άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων έρχεται μετά το σοβαρό ενεργειακό και οικονομικό σοκ που γνώρισε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με τον πληθωρισμό να είχε ξεπεράσει το 11% το 2022 εξαιτίας της «εκτίναξης» των τιμών της ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις

Ύστερα από μία περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης, ο πληθωρισμός άρχισε να επιταχύνεται ξανά από τις αρχές του 2026. Από το 2% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο και στο 3,2% τον Απρίλιο, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας επηρεάστηκαν από την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η αύξηση των μισθών στην Ευρωζώνη υποχώρησε κάτω από τον πληθωρισμό τον Μάρτιο, ανατρέποντας μία τάση που διατηρείτο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3%, ενώ οι προσφερόμενοι μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας αρχίζουν και πάλι να διαβρώνουν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων, περιορίζοντας τα οφέλη που είχαν προκύψει από τις προηγούμενες μισθολογικές αυξήσεις, όπως επισημαίνουν οικονομολόγοι της Indeed Hiring Lab.

Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί εξαίρεση

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να εμφανίζει αυξήσεις μισθών υψηλότερες από τον πληθωρισμό. Οι προσφερόμενοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 4% τον Απρίλιο, έναντι πληθωρισμού 2,8%.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι και στη Μεγάλη Βρετανία το «μαξιλάρι» των πραγματικών αυξήσεων εξαντλείται γρήγορα, καθώς η ασθενής αγορά εργασίας και το αυξημένο ενεργειακό κόστος περιορίζουν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των αποδοχών.

Ανάλογη εικόνα, αν και με μικρότερα περιθώρια, καταγράφεται στη Γερμανία και την Ιρλανδία, όπου οι μισθολογικές αυξήσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν οριακά τον πληθωρισμό.

Ιταλία και Γαλλία είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι σε Ιταλία και Γαλλία δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις. Στη Γαλλία, οι αυξήσεις μισθών παραμένουν στάσιμες στο 1,1%, ενώ ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί στο 2,5%. Στην Ιταλία, οι μισθολογικές αυξήσεις κινούνται κάτω από το 0,8% εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, την ώρα που ο πληθωρισμός «αγγίζει» το 2,8%.

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