Πληθωρισμός: Μεγάλη αύξηση στο 5,4% τον Απρίλιο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο (3,9%), και ανήλθε στο 5,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν σε βενζίνη, καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οσον αφορά το ενεργειακό κόστος, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν 39,5% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης έκαναν άλμα 18,1% αντίστοιχα.

Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν 5,7% τον Απρίλιο, ενώ η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε 4,2%.

Οι μεταβολές σε ετήσια αύξηση

Σε ετήσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση, 10% στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση καταγράφονται αυξήσεις-φωτιά σε: μοσχάρι (+19,2%), αρνί και κατσίκι (+13,3%), μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (+11,6%), ηλεκτρισμός (+14%), φυσικό αέριο (19,3%), πετρέλαιο θέρμανσης (+53,2%), πετρέλαιο κίνησης (+32,4%), βενζίνη (+17,1%), άλλα καύσιμα (+42,4%).