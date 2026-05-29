Μάτι - Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών: «Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;»

Αντιδράσεις από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από τη φωτιά στο Μάτι για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να επανεξετάσει τις ποινές τριών καταδικασθέντων για τη φωτιά στο Μάτι, παρά την αναγνώριση της ενοχής τους.
  • Οι καταδικασθέντες ήταν ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπαρχηγός και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.
  • Η απόφαση ανοίγει θέμα ελάφρυνσης ποινών λόγω «πρότερου σύννομου βίου», αμφισβητώντας την ουσία αυτού του όρου σε περιπτώσεις με σημαντικές ευθύνες.
  • Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών επισημαίνει ότι η δικαίωση των θυμάτων καθυστερεί και εκφράζει ανησυχίες για τον κατακερματισμό της υπόθεσης σε πολλαπλές δίκες.
Αντιδράσεις από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από τη φωτιά στο Μάτι προκάλεσε η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διεξαγωγή εκ νέου συζήτησης επί των ποινών των τριών καταδικασθέντων.

Ο Σύλλογος, με ανακοίνωσή του, διερωτάται «πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;», για τη φονική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς, απευθύνοντας και άλλα ερωτήματα, όπως «τι σημαίνει τελικά 'σύννομος βίος'» και «πώς θεμελιώνεται στην πράξη ο 'πρότερος σύννομος βίος';».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Σε νέα δίκη στέλνει ο Άρειος Πάγος τους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για την «υπόθεση» της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Στην απόφαση του, ο Άρειος Πάγος, αναγνωρίζει την ενοχή των καταδικασθέντων, αναγνωρίζει τις πράξεις, τις παραλείψεις και τις ευθύνες τους για τους 102 (αναγνωρισμένους στο βούλευμα) από 120 νεκρούς και για τους 32 (βάσει βουλεύματος) από τους 57 εγκαυματίες.

Και όμως, ταυτόχρονα, θέτει σε εκ νέου συζήτηση την έκτιση των ποινών τους.

Η απόφαση αφορά τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, που καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Παρότι δεν αμφισβητείται ούτε η ενοχή τους ούτε η τέλεση των αδικημάτων, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των ποινών τους λόγω «πρότερου σύννομου βίου».

Τι σημαίνει, όμως, τελικά «σύννομος βίος»;

Το ότι κάποιος δεν είχε πριν καταγεγραμμένες ποινικές καταδίκες δεν αρκεί για να αποδείξει ότι έζησε σύννομα ή και έντιμα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ύψιστης ευθύνης και των οποίων οι αποφάσεις, οι παραλείψεις ή η ανεπάρκεια συνέβαλαν σε εθνική εγκληματική τραγωδία.

Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή.

Και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται.
Οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω.
Οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρότερη ζωή τους.
Οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο.
Και η δικαίωση μας διαρκώς απομακρύνεται.

Την ίδια στιγμή, δε, εκκρεμεί και άλλη δίκη εις βάρος τους, όπως και για το σύνολο των 21 κατηγορουμένων, για επιπλέον θύματα των ίδιων αδικημάτων.

Πώς, λοιπόν, θεμελιώνεται στην πράξη ο «πρότερος σύννομος βίος»;

Και μήπως ο κατακερματισμός της υπόθεσης σε πολλαπλές δίκες και η μη συμπερίληψη δεδομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο ακόμη και σήμερα στις εξελίξεις, αφού τελικά θολώνουν τα νερά και το τοπίο γύρω από τα πραγματικά περιστατικά αλλά και τους κατηγορούμενους/καταδικασθέντες;

Γιατί διαφορετικά, ούτε για πλημμελήματα θα δικάζονταν, ούτε ανάμεσα μας θα κυκλοφορούσαν όσοι εκθέτουν σε θανατηφόρο κίνδυνο τις ζωές μας με λευκά ποινικά μητρώα.

Τουλάχιστον, απορρίφθηκε το αίτημα του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, του ανθρώπου από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Το βασικό ερώτημα βέβαια παραμένει και αυτό ανοιχτό σαν πληγή οκτώ χρόνια μετά:

Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;».

