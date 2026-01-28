Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης που υπέβαλαν τέσσερις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την Τετάρτη (28/01).

Οι αιτήσεις στρέφονται κατά της απόφασης του Εφετείου, με την οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης, τις οποίες οι καταδικασθέντες ζητούν να αναιρεθούν ή να μειωθούν.

Στον Άρειο Πάγο προσέφυγαν ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήρης Τερζούδης, ο υπαρχηγός του Σώματος, Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, κάτοικος της περιοχής που έχει καταδικαστεί για τον εμπρησμό που οδήγησε στην τραγωδία.

Οι καταδικασθέντες εκτίουν ήδη τις ποινές τους και, μέσω των αιτήσεων αναίρεσης, προέβαλαν σειρά λόγων ακυρότητας της εφετειακής απόφασης. Μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ότι η απόφαση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ότι εσφαλμένα δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις, όπως εκείνη του σύννομου βίου, καθώς και ότι κακώς δεν ανεστάλη ή δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί κατά την πρωτόδικη κρίση.

Η εισαγγελέας απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Εφετείου είναι πλήρως αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων όσο και ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε νομικά ορθή την κρίση του δικαστηρίου για τη μη αναστολή ή μετατροπή των ποινών, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, για ποινές από τρία έως πέντε έτη δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή τους.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων αντέτειναν ότι η απόφαση του Εφετείου παρουσιάζει ουσιώδεις πλημμέλειες, ιδίως ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και την αιτιολογία της, ζητώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις αναίρεσης.

Στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου παρευρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, οι οποίοι ζήτησαν να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι «έχουν το δικαίωμα να ζητούν ελαφρυντικά, ωστόσο με τις παραλείψεις τους στέρησαν από δεκάδες ανθρώπους το δικαίωμα στη ζωή».

