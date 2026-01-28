Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη

Οι καταδικασθέντες είχαν υποβάλει αίτηση αναίρεσης των ποινών τους

Άγγελος Βουράκης

Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη
Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης που υπέβαλαν τέσσερις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την Τετάρτη (28/01).

Οι αιτήσεις στρέφονται κατά της απόφασης του Εφετείου, με την οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης, τις οποίες οι καταδικασθέντες ζητούν να αναιρεθούν ή να μειωθούν.

Στον Άρειο Πάγο προσέφυγαν ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήρης Τερζούδης, ο υπαρχηγός του Σώματος, Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, κάτοικος της περιοχής που έχει καταδικαστεί για τον εμπρησμό που οδήγησε στην τραγωδία.

Οι καταδικασθέντες εκτίουν ήδη τις ποινές τους και, μέσω των αιτήσεων αναίρεσης, προέβαλαν σειρά λόγων ακυρότητας της εφετειακής απόφασης. Μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ότι η απόφαση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ότι εσφαλμένα δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικές περιστάσεις, όπως εκείνη του σύννομου βίου, καθώς και ότι κακώς δεν ανεστάλη ή δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί κατά την πρωτόδικη κρίση.

Η εισαγγελέας απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Εφετείου είναι πλήρως αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων όσο και ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε νομικά ορθή την κρίση του δικαστηρίου για τη μη αναστολή ή μετατροπή των ποινών, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, για ποινές από τρία έως πέντε έτη δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή τους.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων αντέτειναν ότι η απόφαση του Εφετείου παρουσιάζει ουσιώδεις πλημμέλειες, ιδίως ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και την αιτιολογία της, ζητώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις αναίρεσης.

Στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου παρευρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, οι οποίοι ζήτησαν να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι «έχουν το δικαίωμα να ζητούν ελαφρυντικά, ωστόσο με τις παραλείψεις τους στέρησαν από δεκάδες ανθρώπους το δικαίωμα στη ζωή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:41ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο θάνατος του 54χρονου επιχειρηματία προηγήθηκε του δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη με την Ευρώπη»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Συλληπητήρια ανάρτηση της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα για το δυστύχημα

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια αύριο με τη Γαλλίδα ομόλογό του C. Vautrin στη Φρεγάτα «Κίμων»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτοιμες οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΟΠ» - Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Η Vodafone κατασκευάζει νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στην Ελλάδα για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας

12:26LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αν είναι να παρεξηγηθώ επειδή αγαπώ τον Χριστό, τότε ας γελούν»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι είναι το Lane Assist που φαίνεται να έπαιξε ρόλο στο τροχαίο στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαυρίδης για την τραγωδία με φιλάθλους ΠΑΟΚ: Είναι σοκαριστικό, ήταν να πάω και εγώ στη Λυών

12:21ΑΠΟΨΕΙΣ

Η θάλασσα ως δείκτης του μέλλοντος

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι για το πολύνεκρο: Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

12:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη για τη φωτιά που σκότωσε 104 ανθρώπους

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης με το Ούζο Ματαρέλλη στο «Ελληνικό Απόσταγμα» 2026

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βουβό πένθος στον ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας πριν την προπόνηση - Βίντεο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε ετοιμότητα C-130 για τον επαναπατρισμό των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από το δυστύχημα στη Ρουμανία

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστι Νόεμ: Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν το κεφάλι της - Ποια είναι η «Homeland Barbie» που διχάζει τους Ρεπουμπλικανούς

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές σε προσλήψεις, μετατάξεις και διορισμούς στο Δημόσιο: Προβάδισμα στους τρίτεκνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», είπε τραυματίας φίλαθλος του ΠΑΟΚ σε γιατρό

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

08:54ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ – Τροχαίο στη Ρουμανία: Γιατί δεν λειτούργησε το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας του μίνι λεωφορείου

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρό βρέφος επτά ημερών - Μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρείο

08:51ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο, 28 ο τρίτος - Αντιπροσωπεία οπαδών που επέστρεφε από Λιόν τους επισκέφθηκε

12:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή φυλάκισης Τερζούδη, Ματθαιόπουλου και Καπάκη για τη φωτιά που σκότωσε 104 ανθρώπους

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία μιλά στο Newsbomb

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το σημείο που διέρρευσε το προπάνιο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δολοφονίες με «οσμή» serial killer - Πέταξε στα σκουπίδια τη μία, στην ταράτσα την άλλη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Βουκουρέστι για το πολύνεκρο: Υπό διερεύνηση οι αιτίες - Φτάνουν συγγενείς

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Έχουν γίνει πολλές φορές εργατικά ατυχήματα και δεν τα δήλωναν», αποκάλυψε αδελφή θύματος - Σε μία από τις νεκρές, ένα μηχάνημα της είχε πιάσει το χέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ