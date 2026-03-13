Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

Η Ελένη Μενεγάκη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυλά το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, όχι μόνο λόγω της τηλεθέασης και των νέων προγραμμάτων που έρχονται, αλλά και εξαιτίας των συμβολαίων που λήγουν και μόνο αδιάφορα δεν περνούν! Έτσι, την εβδομάδα που μάς αποχαιρετά, παρουσιαστές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του σχολιασμού από άλλες εκπομπές και τα ονόματά τους απασχόλησαν!

Από τα τηλεοπτικά «κους κους» δεν λείπει ποτέ ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» μπορεί να διανύει μία δύσκολη χρονιά λόγω αντιπάλων, που του βάζουν εμπόδια στην τηλεθέαση, όμως με βεβαιότητα είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1. Η φημολογία για το πώς θα τον βρει η επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει και ο ίδιος είπε, στον αέρα της εκπομπής του, πριν λίγα 24ώρα: «Δεν ξέρω εγώ αν θα ‘μαι του χρόνου εδώ. Το ‘χω πει πολλές φορές. Από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω του χρόνου, πού θα είμαι, αν θα είμαι στην τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ πραγματικά να κάνω τον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Από τη δική μου μεριά. Από την άλλη και το κανάλι έχει προφανώς λόγο στις εκπομπές και στα πάνελ. Δεν έχω κάνει συμφωνία με κανέναν, δεν ξέρω τίποτα…».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν -ως είθισται- μετά το Πάσχα. Η πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί κανονικά η συνεργασία, με αλλαγές φυσικά. Σημαντικό ρόλο θα έχει στις επαφές η ώρα έναρξης του «Πρωινού», αλλά και το πάνελ. Φέτος, ο Γιώργος Λιάγκας έχει δοκιμάσει διάφορες συνθέσεις και πρόσωπα από διαφορετικά μετερίζια, με κόσμο γενικά να «πηγαινοέρχεται»! Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, που για προσωπικούς λόγους αποχώρησε, ο Σταύρος Μπαλάσκας, του οποίου ο ρόλος περιορίστηκε, ο Τέρενς Κουίκ και ο Γρηγόρης Μελάς που προστέθηκαν πριν λίγο καιρό, αποδεικνύουν τη διάθεση του οικοδεσπότη για ανανέωση.

Ένα από τα hot ονόματα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ είναι η Σία Κοσιώνη. Η άνκοργούμαν του ΣΚΑΪ έχει επιστρέψει στα πόστο της και κυκλοφορούν φήμες που θέλουν τη σχέση της με τον σταθμό να μην είναι στην καλύτερή της φάση. Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» τη συνάντησε με την ίδια να αποφεύγει να απαντήσει: «Δυστυχώς πρέπει να φύγω γρήγορα. Είμαι καλά ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά. Πρέπει να φύγω γρήγορα, ευχαριστώ». Την ίδια ώρα, «πηγές» από το Φάληρο αρνούνται ότι υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με την προοπτική της ενεργοποίησης του περιβόητου «+1». Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Ένα ακόμη πρόσωπο, που απασχολεί, είναι ο Αντώνης Σρόιτερ. Με πολυετή συνεργασία με τον ALPHA και μεγάλες επιτυχίες στο δελτίο, ο δημοσιογράφος θα κληθεί να συζητήσει με τους ιθύνοντες καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Όπως φαίνεται, όμως, το ζήτημα είναι τυπικό αφού ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει! «Δεν είναι καλή περίοδος για κανέναν αυτή που διανύουμε. Μακάρι να τελειώσει όλο αυτό. Άνθρωποι σκοτώνονται, προβλήματα δημιουργούνται, ταξίδια ακυρώνονται, η οικονομία θα έχει προβλήματα…Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό», είπε ο Αντώνης Σρόιτερ μιλώντας στις κάμερες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τηλεοπτικό του μέλλον, απάντησε: «Μου έχεις κάποια άλλη πρόταση; Είχα μια θεία παλιά που ανησυχούσε αν θα παντρευτώ και έχω κι εσένα που ανησυχείς μη με διώξουν. Παντρεύτηκα. Αν με διώξουν, θα σας το πω. Καλά να είμαστε, θα είμαι και του χρόνου στον ALPHA. H φετινή σεζόν δεν έχει τελειώσει. Ωραία σεζόν είναι, πολλά γεγονότα έχει, καλά πάει ο ALPHA, πρώτοι είμαστε στο δελτίο, καλά είμαστε».

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ χωρίς Ελένη Μενεγάκη, γίνεται; Δε γίνεται! Η παρουσιάστρια, παρά το ότι απέχει εδώ και δύο σεζόν, πουλάει ακόμα σαν «φρεσκοφουρνιστό» ψωμί. Σε μία εποχή που σταρ δεν υπάρχουν, εκείνη έρχεται να αποδείξει ότι ακόμη και ένα νεύμα της ή ένα μικρό σχόλιο είναι είδηση. Έτσι, όταν η κάμερα εκπομπής την πέτυχε στο αεροδρόμιο αυτή την εβδομάδα, επιστρέφοντας από την Ιρλανδία, κλήθηκε να απαντήσει στο αν θα την δούμε ξανά στην τηλεόραση. «Σας παρακαλώ. Τα είπαμε αυτά… Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ», αποκρίθηκε στέλνοντας παράλληλα και φιλάκια. Το τελευταίο διάστημα, το come back της συζητιέται ιδιαίτερα. Εκείνη όμως ποτέ δεν ανοίγει τα χαρτιά της και κρατά χαμηλούς τόνους, καθώς να θυμίσουμε οι επαφές της γίνονται πάντα με τους ιδιοκτήτες καναλιών και όχι με τα στελέχη…

