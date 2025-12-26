Από την Ελένη Μενεγάκη στην Κατερίνα Καινούργιου - Πώς πέρασαν οι τηλεαστέρες τα Χριστούγεννα

Τρυφερές φωτογραφίες, γιορτινά μηνύματα, στιγμές που συζητιούνται…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από την Ελένη Μενεγάκη στην Κατερίνα Καινούργιου - Πώς πέρασαν οι τηλεαστέρες τα Χριστούγεννα
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Χριστούγεννα είναι μία υπέροχη ευκαιρία για τους πρωταγωνιστές της τηλεόρασης να πατήσουν pause στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, να ανταμώσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα και φυσικά να μοιραστούν φωτογραφίες και στιγμές στα social media.

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να απουσιάζει εδώ και δύο χρόνια από την τηλεόραση, όμως για τον κόσμο θα είναι πάντα η βασίλισσα της TV. Χθες, θέλησε να πει «χρόνια πολλά» στους θαυμαστές της με ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Ματέο Παντζόπουλο. Στην αγκαλιά του και χρησιμοποιώντας φίλτρα, η παρουσιάστρια εντυπωσίασε με τη selfie τους.

elenh-menegakh.jpg

Instagram

Τα ωραιότερα Χριστούγεννα της ζωής της περνά η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» δημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών και συγκίνησε. Η Κατερίνα με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή φωτογραφήθηκαν, ακριβώς με τον τρόπο που είχαν φωτογραφηθεί και πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος η παρουσιάστρια είναι έγκυος. «Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε… οι ευχές πραγματοποιούνται», έγραψε.

katerina-kainoyrgioy.jpg

Instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στον ALPHA με το «Happy Day» και αφιέρωσε χρόνο στην οικογένειά της. Μάλιστα, μπήκε στην κουζίνα για να φτιάξει τη παραδοσιακή γαλοπούλα ανεβάζοντας την καθιερωμένη φωτογραφία.

stamatina-tsimtsilh.png

Instagram

Σε μία σπάνια κοινή φωτογραφία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ευχήθηκαν στον κόσμο «χρόνια πολλά». Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια τόσο στη ζωή όσο και στη δουλειά, ωστόσο κρατά χαμηλούς τόνους.

grhgorhs-arnaoytogloy.jpg

Instagram

«Η μέρα σήμερα κλείνει με αυτοκόλλητα από τη Θαλασσινή, πολύ παιχνίδι, παιδικές φωνές, αγκαλιές και λίγο Τιτανικό για να εξηγήσουμε στον Κωνσταντίνο ότι η ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά να είσαι ο εαυτός σου με εκείνους που σε κάνουν να περνάς καλά… Γενικά, τι ωραίο συναίσθημα να είσαι με τους φίλους σου και όσους αγαπάς», έγραψε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα στο Instagram. Η παρουσιάστρια, που φημολογείται ότι θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη, περνά τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα με καλούς φίλους και τον σύντροφό της.

danah-mparka.jpg

Instagram

Για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα τα Χριστούγεννα σημαίνουν οικογένεια. Το ζευγάρι με τις δίδυμες κόρες του βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό του παρουσιαστή, με τα στιγμιότυπα να δείχνουν τη χαρά μικρών και μεγάλων.

tanimanidhs-mpompa.png

Instagram

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η γνωστή ηθοποιός Αλιντουστί εγκαταλείπει την υποκριτική λόγω του νόμου για τη μαντίλα

07:38LIFESTYLE

Σταύρος Ξαρχάκος: Η τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση για τα Χριστούγεννα

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι στο Μονακό, δοκιμασία Ολυμπιακού στην Μπολόνια

06:48LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στην Κατερίνα Καινούργιου - Πώς πέρασαν οι τηλεαστέρες τα Χριστούγεννα

06:42WHAT THE FACT

Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και μετρό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Στα μπλόκα παραμένουν και τις ημέρες των εορτών οι αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και η… θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

04:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προαναγγέλλει συνέχιση της ανάπτυξης πυραύλων την επόμενη πενταετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και η… θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

06:48LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στην Κατερίνα Καινούργιου - Πώς πέρασαν οι τηλεαστέρες τα Χριστούγεννα

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι στο Μονακό, δοκιμασία Ολυμπιακού στην Μπολόνια

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ