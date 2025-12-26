Από την Ελένη Μενεγάκη στην Κατερίνα Καινούργιου - Πώς πέρασαν οι τηλεαστέρες τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι μία υπέροχη ευκαιρία για τους πρωταγωνιστές της τηλεόρασης να πατήσουν pause στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, να ανταμώσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα και φυσικά να μοιραστούν φωτογραφίες και στιγμές στα social media.

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να απουσιάζει εδώ και δύο χρόνια από την τηλεόραση, όμως για τον κόσμο θα είναι πάντα η βασίλισσα της TV. Χθες, θέλησε να πει «χρόνια πολλά» στους θαυμαστές της με ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Ματέο Παντζόπουλο. Στην αγκαλιά του και χρησιμοποιώντας φίλτρα, η παρουσιάστρια εντυπωσίασε με τη selfie τους.

Τα ωραιότερα Χριστούγεννα της ζωής της περνά η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» δημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών και συγκίνησε. Η Κατερίνα με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή φωτογραφήθηκαν, ακριβώς με τον τρόπο που είχαν φωτογραφηθεί και πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος η παρουσιάστρια είναι έγκυος. «Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε… οι ευχές πραγματοποιούνται», έγραψε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στον ALPHA με το «Happy Day» και αφιέρωσε χρόνο στην οικογένειά της. Μάλιστα, μπήκε στην κουζίνα για να φτιάξει τη παραδοσιακή γαλοπούλα ανεβάζοντας την καθιερωμένη φωτογραφία.

Σε μία σπάνια κοινή φωτογραφία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ευχήθηκαν στον κόσμο «χρόνια πολλά». Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια τόσο στη ζωή όσο και στη δουλειά, ωστόσο κρατά χαμηλούς τόνους.

«Η μέρα σήμερα κλείνει με αυτοκόλλητα από τη Θαλασσινή, πολύ παιχνίδι, παιδικές φωνές, αγκαλιές και λίγο Τιτανικό για να εξηγήσουμε στον Κωνσταντίνο ότι η ευτυχία δεν είναι τα χρήματα αλλά να είσαι ο εαυτός σου με εκείνους που σε κάνουν να περνάς καλά… Γενικά, τι ωραίο συναίσθημα να είσαι με τους φίλους σου και όσους αγαπάς», έγραψε μεταξύ άλλων η Δανάη Μπάρκα στο Instagram. Η παρουσιάστρια, που φημολογείται ότι θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη, περνά τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα με καλούς φίλους και τον σύντροφό της.

Για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα τα Χριστούγεννα σημαίνουν οικογένεια. Το ζευγάρι με τις δίδυμες κόρες του βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό του παρουσιαστή, με τα στιγμιότυπα να δείχνουν τη χαρά μικρών και μεγάλων.

