Πεντάγωνο: Ζήτησε από τον Λευκό Οίκο 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο

Τι αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post για το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εικόνα από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

CENTCOM
Το Πεντάγωνο ζήτησε 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια πιθανή νέα φάση στη σύγκρουση, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στο Ιράν.

Το αίτημα χρηματοδότησης έρχεται μετά από μια μελέτη που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, για πολεμικές επιχειρήσεις κατά τις πρώτες 100 ώρες της Επιχείρησης «Επική Οργή» με το ποσό να ανέρχεται σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο την πρώτη εβδομάδα.

Πολλές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Washington Post ότι το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Κογκρέσο.

Δεν ήταν σαφές αν ο Λευκός Οίκος θα ικανοποιήσει το αίτημα του Πενταγώνου. Ορισμένοι στην κυβέρνηση Τραμπ πιστεύουν ότι η χρηματοδότηση θα συναντήσει αντίσταση στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αντίθετοι στις πολεμικές επιχειρήσεις, ενώ ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Κεντάκι Ραντ Πολ συνήθως ψηφίζει κατά της στρατιωτικής χρηματοδότησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι 60 ψήφοι που απαιτούνται για να αποφευχθεί η τακτική της καθυστέρησης ενδέχεται να μην συγκεντρωθούν.

Τραμπ: Εξετάζει να στείλει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και τρία άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η αποστολή αυτή θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ επιπλέον επιλογές, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των αμερικανικών επιχειρήσεων, με τον πόλεμο στο Ιράν να βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα.

Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μια αποστολή που θα επιτευχθεί κυρίως μέσω αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, η διασφάλιση των Στενών θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν, ανέφεραν τέσσερις πηγές, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Reuters εξασφάλισε την ανωνυμία των πηγών ώστε να μιλήσουν για τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης συζητήσει επιλογές για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, το κέντρο διακίνησης του 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ.

