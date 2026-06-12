Κόντρα Γεννηδούνια-Γεωργιάδη για τις τιμές των κερασιών: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

Snapshot Ο Κώστας Γεννηδούνιας δημοσίευσε λανθασμένα ότι η τιμή των κερασιών στη Σουηδία είναι 3,60 ευρώ το κιλό, ενώ η σωστή τιμή είναι περίπου 36 ευρώ το κιλό.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η τιμή στη φωτογραφία αφορά 100 γραμμάρια και ότι τα κεράσια στη Σουηδία είναι σημαντικά πιο ακριβά από ό,τι στην Ελλάδα.

Οι τιμές των κερασιών στην Ελλάδα κυμαίνονται από 2 έως 17 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την περιοχή και το σημείο πώλησης, και είναι πολύ χαμηλότερες από τις σουηδικές τιμές.

Ο Κώστας Γεννηδούνιας παραδέχτηκε το λάθος του και τόνισε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει χαμηλή λόγω ακρίβειας και πιέσεων στα νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ανάρτηση του μηχανοδηγού και συνδικαλιστή Κώστα Γεννηδούνια σχετικά με την τιμή των κερασιών στη Σουηδία, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά, κάνοντας λόγο για λανθασμένη ερμηνεία των στοιχείων.

Ο Κώστας Γεννηδούνιας, σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσίευσε φωτογραφία από κατάστημα στη Σουηδία και έγραψε:

«3,60 ευρώ το κιλό τα κεράσια σήμερα στη Σουηδία (1 κορώνα Σουηδίας = 0,091 ευρώ). 7 ευρώ σήμερα στην Καλλιθέα. Αλλά όπως λέει και ο Πρωθυπουργός στην prime time συνέντευξή του, η οικονομία πάει πρίμα και βλέπουμε κάθε μέρα τα αποτελέσματα οι πολίτες».

Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω X υποστήριξε ότι η τιμή που εμφανίζεται στη φωτογραφία δεν αφορά κιλό, αλλά 100 γραμμάρια (hektogram).

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Διαβάστε την ανάρτηση του κ. Γεννηδούνια για μία φωτό από κεράσια στη Σουηδία. Τα προβάλλει ως πάμφθηνα, ενώ στην Ελλάδα είναι πανάκριβα κλπ. Διαβάστε τώρα όχι μόνον τι ισχύει αλλά και πώς τα παρερμηνεύει ο κ. Γεννηδούνιας».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η πινακίδα στη φωτογραφία αναγράφει τιμή 39,90 σουηδικών κορωνών ανά hectogram (hg), δηλαδή ανά 100 γραμμάρια.

Όπως εξηγεί:

39,90 σουηδικές κορώνες τα 100 γραμμάρια

199,5 κορώνες τα 500 γραμμάρια

399 κορώνες το κιλό

Με ισοτιμία περίπου 1 ευρώ προς 11 σουηδικές κορώνες, η τιμή αντιστοιχεί σε περίπου 36 ευρώ ανά κιλό.

Ο υπουργός σημειώνει μάλιστα ότι πρόκειται για κεράσια υψηλής ποιότητας, καθώς η ένδειξη «Extra Söt» σημαίνει «εξαιρετικά γλυκά».

Στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης παραθέτει και στοιχεία για τις τιμές των κερασιών στην ελληνική αγορά, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη φωτογραφία από τη Σουηδία.

Διαβάστε την ανάρτηση του κ. Γεννηδούνια για μία φωτό από κεράσια στην Σουηδία. Τα προβάλλει, ως πάφθηνα, ενώ στην Ελλάδα είναι πανάκριβα κλπ και ο «Μητσοτάκης που φταίει για όλα κλπ»

Διαβάστε τώρα όχι μόνον τί ισχύει αλλά και πώς τα παρερμηνεύει ο κ. Γεννηδούνιας (ο γνωστός…)

Ή… pic.twitter.com/K4Op1ZsFvN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 12, 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει:

Στις λαϊκές αγορές οι τιμές κυμαίνονται συνήθως από 3 έως 6 ευρώ το κιλό, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μπορεί να βρεθούν ακόμη και από 2 έως 5 ευρώ το κιλό.

Σε μανάβικα και οπωροπωλεία οι τιμές διαμορφώνονται περίπου από 6 έως 14 ευρώ το κιλό, με ορισμένες ποικιλίες να φτάνουν έως και τα 16,99 ευρώ.

Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές κινούνται συνήθως μεταξύ 8 και 15 ευρώ το κιλό.

Με βάση τα παραπάνω, ο υπουργός υποστηρίζει ότι η τιμή των περίπου 36 ευρώ το κιλό στη Σουηδία είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται αυτή την περίοδο στην ελληνική αγορά, ακόμη και στις ακριβότερες ποικιλίες κερασιών.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Διαβάστε την ανάρτηση του κ. Γεννηδούνια για μία φωτό από κεράσια στην Σουηδία. Τα προβάλλει, ως πάφθηνα, ενώ στην Ελλάδα είναι πανάκριβα κλπ και ο «Μητσοτάκης που φταίει για όλα κλπ»

Διαβάστε τώρα όχι μόνον τί ισχύει αλλά και πώς τα παρερμηνεύει ο κ. Γεννηδούνιας (ο γνωστός…)

Ή φωτό γράφει 39,90 ανά hg (hektogram), δηλαδή:

39,90 σουηδικές κορώνες (SEK) τα 100 γραμμάρια

Άρα 399 SEK το κιλό (επί 10)

Με ισοτιμία περίπου 1 € ≈ 11 SEK, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 36 € το κιλό.

Παραδείγματα:

100 γρ. → 39,90 SEK ≈ 3,6 €

500 γρ. → 199,5 SEK ≈ 18 €

1 κιλό → 399 SEK ≈ 36 €

Πρόκειται για αρκετά ακριβά κεράσια («Extra Söt» = «εξαιρετικά γλυκά»).

Σήμερα στην Ελλάδα η τιμή των κερασιών διαφέρει αρκετά ανάλογα με την περιοχή, την ποικιλία και το σημείο πώλησης.

Λαϊκές αγορές: συνήθως 3–6 €/κιλό, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεις ακόμη και 2–5 €/κιλό.

Μανάβικα / οπωροπωλεία: περίπου 6–14 €/κιλό, με ορισμένες ποιοτικές ή πρώιμες ποικιλίες να φτάνουν έως και 16,99 €/κιλό.

Σούπερ μάρκετ: συνήθως 8–15 €/κιλό, ανάλογα με τη συσκευασία και την προέλευση.

Σε σύγκριση με τη φωτογραφία από τη Σουηδία:

Η τιμή εκεί ήταν περίπου 36 €/κιλό.

Άρα τα σουηδικά κεράσια κοστίζουν περίπου 2,5 έως 10 φορές ακριβότερα από ό,τι συνήθως στην ελληνική αγορά αυτή την περίοδο.

Με λίγα λόγια, ακόμη και τα ακριβά ελληνικά κεράσια των 14–17 €/κιλό παραμένουν αισθητά φθηνότερα από τα περίπου 36 €/κιλό της φωτογραφίας από τη Σουηδία.

Γεννηδούνιας: «Έκανα λάθος»

Λίγο αργότερα από τη δημοσίευση της απάντησης του υπουργού Υγείας, ο Κώστας Γεννηδούνιας επανήλθε με νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία αναγνωρίζει το λάθος του σχετικά με την τιμή των κερασιών στη Σουηδία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Στην ανάρτησή μου για την τιμή των κερασιών στη Σουηδία, όπως μου επισήμανε φίλος, έκανα λάθος. Το λάθος αυτό διορθώνεται εύκολα, καθώς σε αντίθεση με όσους δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη για τα δικά τους λάθη ή παραλείψεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, πάλι, δεν διορθώνεται τόσο εύκολα. Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί και η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά που ασφυκτιούν, είναι πραγματικά προβλήματα».

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