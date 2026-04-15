Το δέντρο που φύτεψαν ως έφηβοι «γέμισε» νέα κλαδιά όταν εκείνη έμεινε έγκυος

Αναμφίβολα, πρόκειται για θαύμα της φύσης. Πρόκειται για μία απλή ιστορία αγάπης με βαθιές ρίζες, που καλλιεργήθηκε χρόνο με τον χρόνο, άνθισε και καρποφόρησε, με το τελευταίο της κεφάλαιο να «μαγνητίζει» τα βλέμματα.

Οι Κέλσι και Γουές Ντίξον, ζευγάρι από τα μαθητικά τους χρόνια και πλέον παντρεμένοι, φύτεψαν μαζί μία κερασιά το 2007, όταν ήταν ακόμη έφηβοι και από τότε φωτογραφίζονται δίπλα της κάθε χρόνο.

«Είναι μία όμορφη παράδοση και απ’ ό,τι φαίνεται, περίπου 20 εκατ. άνθρωποι στο Instagram συμφωνούν», ανέφερε η Ντίξον στην πλατφόρμα, όπου η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει περίπου 50 εκατ. προβολές.

https://www.instagram.com/reel/C51yWrFu5ZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ζευγάρι παντρεύτηκε αργότερα και ακόμη και όταν μετακόμισε 5.000 χιλιόμετρα μακριά, συνέχισε να επιστρέφει κάθε χρόνο για μία νέα φωτογραφία με το δέντρο. Η μία ήταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Κέλσι.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η πεθερά της έστειλε μία φωτογραφία που άφησε το ζευγάρι άφωνο.

Η κερασιά εμφάνισε νέους βλαστούς από τις ρίζες της, την ίδια χρονιά που η Κέλσι έφερε στον κόσμο δύο παιδιά.

Σήμερα, έχει εκδώσει ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο Roots and Wings, εμπνευσμένο από την ιστορία και την οικογενειακή τους παράδοση.

https://www.instagram.com/p/DW6WZsBDXp1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Άλλωστε, η αγάπη συχνά κρύβεται σε μικρές στιγμές που καταλήγουν να γίνονται μεγάλες και η ιστορία των Ντίξον το αποδεικνύει με τον απλούστερο κι ομορφότερο τρόπο, όπως τα άνθη της κερασιάς κάτω από τα οποία γεννήθηκε.