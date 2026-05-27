Λονδίνο: Πυρκαγιά σε σουπερμάρκετ εβραϊκής κοινότητας στην συνοικία Golders Green

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απόσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε σουπερμάρκετ εβραϊκής κοινότητας στην συνοικία Golders Green στο Λονδίνο, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο και στον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος του καταστήματος», χωρίς να διευκρινίζει ποιο είναι το κατάστημα.

Έως τώρα, δεν έχει γνωστό το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.

BREAKING: astonishing footage of a fire in Golders Green.

I’m told the building set alight is the back of Kosher Kingdom, a kosher supermarket.

At the moment it is believed this may be an electrical fault. pic.twitter.com/9bjm4JYADN — Nicole Lampert (@nicolelampert) May 27, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε στο σουπερμάρκετ «Kosher Kingdom». Στον ιστότοπό του, το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ κόσερ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

?? London, May 27, 2026: We are aware of the ongoing fires in the Jewish neighborhood of Golders Green.



While the blaze may be accidental, we are closely monitoring the situation.



Given recent antisemitic incidents targeting the local Jewish community, concerns are rising. pic.twitter.com/l1niuzFUrN — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) May 27, 2026

Footage of the smoke coming from the blaze at a kosher grocery store in Golders Green, a Jewish neighborhood in London. pic.twitter.com/MDOsCGLmlI — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 27, 2026

?In a statement, the brigade said: “Firefighters are currently responding to a fire on Golders Green Road in #Golders_Green.#London #UK https://t.co/L50KkH24o2



?“The fire has occurred by a building which is three storeys, with a shop on the ground floor and premises above.… pic.twitter.com/xazdRtbLwd — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) May 27, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη περιοχή έχει βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων. Στα τέλη Απριλίου, δύο άτομα τραυματίστηκαν από κατά την διάρκειας επίθεσης με μαχαίρι στη ίδια συνοικία, στην οποία ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ένας 45χρονος συνελήφθη.

Εκτός από εκείνη την επίθεση, η συνοικία έχει πληγεί από πολλές εμπρηστικές επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, ένα κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας εξτρεμιστών ισλαμιστών στο διαδίκτυο, η φιλοϊρανική οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια (ΗΑΥΙ), είχε αναλάβει την ευθύνη για εκείνα τα περιστατικά.