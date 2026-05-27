Λονδίνο: Πυρκαγιά σε σουπερμάρκετ εβραϊκής κοινότητας στην συνοικία Golders Green

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απόσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε σουπερμάρκετ εβραϊκής κοινότητας στην συνοικία Golders Green στο Λονδίνο, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο και στον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος του καταστήματος», χωρίς να διευκρινίζει ποιο είναι το κατάστημα.

Έως τώρα, δεν έχει γνωστό το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε στο σουπερμάρκετ «Kosher Kingdom». Στον ιστότοπό του, το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ κόσερ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη περιοχή έχει βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων. Στα τέλη Απριλίου, δύο άτομα τραυματίστηκαν από κατά την διάρκειας επίθεσης με μαχαίρι στη ίδια συνοικία, στην οποία ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ένας 45χρονος συνελήφθη.

Εκτός από εκείνη την επίθεση, η συνοικία έχει πληγεί από πολλές εμπρηστικές επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, ένα κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας εξτρεμιστών ισλαμιστών στο διαδίκτυο, η φιλοϊρανική οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια (ΗΑΥΙ), είχε αναλάβει την ευθύνη για εκείνα τα περιστατικά.

