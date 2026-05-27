Στα 32,4 δισ. ευρώ ανήλθε η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2025

Ο τουριστικός τομέας καταδεικνύει τον σημαντικό του ρόλο ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η θετική πορεία του τουρισμού και η στρατηγική του σημασία για την ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύονται στην ετήσια έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ.

Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο, με συνολική άμεση συνεισφορά ύψους 32,4 δισ. ευρώ το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,0% του ΑΕΠ, ο τουριστικός τομέας καταδεικνύει τον σημαντικό του ρόλο ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και προοπτικής της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Τα στοιχεία προέρχονται από την μελέτη που δημοσίευσε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με θέμα «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2025», σύμφωνα με την οποία αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του τομέα, το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται περί το 30,0% του ΑΕΠ.

Η τουριστική δραστηριότητα παραμένει κατά κύριο λόγο εξαγωγική, αφού το 85,0% των εισπράξεων προέρχεται από τον εισερχόμενο τουρισμό καλύπτοντας το 70,0% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Περαιτέρω, ο τομέας συνέβαλε άμεσα στην αιχμή, στο γ’ τρίμηνο του 2025, στο 17,0% της απασχόλησης.

Όσον αφορά την άμεση συμβολή του τομέα για την προηγούμενη χρονιά, αυτή ανήλθε σε 32,4 δισ. ευρώ και επιμερίζεται στα μεγέθη από τη δαπάνη του εισερχόμενου τουρισμού (23,6 δισ. ευρώ περιλαμβανομένης και της δαπάνης των επιβατών κρουαζιέρας), τις αερομεταφορές (3,1 δισ. ευρώ), τις θαλάσσιες μεταφορές (147 εκατ. ευρώ), τη δαπάνη των εταιρειών κρουαζιέρας (673 εκατ.), τον εγχώριο τουρισμό (2,5 δισ. ευρώ) και την εγχώρια προστιθέμενη αξία από επενδύσεις (2,4 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας, σε τρέχουσες τιμές, το 2025 διαμορφώθηκε στα 248,4 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2024.

Η άμεση επίδραση του τουρισμού σημείωσε αύξηση κατά +7,3% σε σύγκριση με τα 30,2 δισ. ευρώ του 2024, με αυξήσεις στις δαπάνες του εισερχόμενου τουρισμού, της κρουαζιέρας, των αερομεταφορών και του εγχώριου τουρισμού και οριακές μειώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και τις επενδύσεις.

Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 5,0 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 2,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι αποτελούν εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Με βάση τις εκτιμήσεις των πολλαπλασιαστών από ΙΟΒΕ και ΚΕΠΕ, από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2025 εκτιμάται μεταξύ 71,3 δισ. ευρώ και 85,9 δισ. ευρώ, μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 28,7% έως 34,6% του ΑΕΠ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2024 ήταν μεταξύ 66,4 δισ.- 80,0 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν με το 28,1% έως 33,8% του ΑΕΠ.

Με το 74% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού να πραγματοποιείται εκτός Αττικής, ο τουρισμός ενισχύει σταθερά την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στο εισόδημα.

Νότιο Αιγαίο με μερίδιο 29% επί των εισπράξεων, Κρήτη με 19%, Ιόνια νησιά με 8% και Κεντρική Μακεδονία με 7% συγκεντρώνουν σχεδόν τα 2/3 (64%) των εισπράξεων αναδεικνύοντας τις δυνατότητες για περαιτέρω διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Το 2025, η απασχόληση στον τουριστικό τομέα παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα (-0,2%) με το 2024, φτάνοντας τους 400.250 εργαζόμενους, ενώ στο τρίτο τρίμηνο (Q3) καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με 475.167 απασχολούμενους, ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Κατεγράφη οριακή μείωση στα καταλύματα (-0,8% ή -896 απασχολούμενοι), ενώ στην εστίαση καταγράφεται οριακή αύξηση (+0,1% ή +163 απασχολούμενοι). Με βάση την υπόθεση ότι τα καταλύματα και η εστίαση απορροφούν περίπου το 63,3% της τουριστικής δαπάνης, εκτιμάται ότι στην αιχμή της σεζόν, ο τουρισμός δημιούργησε έως και 750.659 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 17,0% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, τόνισε ότι «το 2025, ο ελληνικός τουρισμός επιβεβαίωσε τη δυναμική του πορεία και τη σημασία του για την οικονομία και την ανθεκτικότητα της χώρας. Όμως, δεν είναι δεδομένος. Λειτουργεί σε περιβάλλον συνεχών φορολογικών επιβαρύνσεων, ελλείψεων σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ανεπαρκούς διαχείρισης προορισμών και άστοχων ή και επιζήμιων ρυθμίσεων.

Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές του, χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, οργάνωση, αποτελεσματική διακυβέρνηση προορισμών και επαρκείς υποδομές. Για έναν βιώσιμο, ποιοτικό τουρισμό που διασφαλίζει ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες».

