ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαλακού τυριού με προέλευση από τη Γαλλία, εντοπίστηκε σταφυλόκοκκος

Snapshot Ο ΕΦΕΤ και η Περιφέρεια Αττικής ανακάλεσαν το μαλακό τυρί «Petit Brie» με εμπορική ονομασία «Ile de France» λόγω ανίχνευσης εντεροτοξινών του Staphylococcus aureus.

Το προϊόν αφορά συσκευασία 125g με αριθμό παρτίδας S26097F2X2 και ημερομηνία ανάλωσης πριν από 06/06/2027.

Η ανάκληση βασίζεται σε ενημέρωση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρεία «Eurofood Quality S.A.» και έχει ήδη ζητηθεί η ανάκλησή του από τους πελάτες.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν. Snapshot powered by AI

Στην ανάκληση μαλακού τυριού προέλευσης από τη Γαλλία προχώρησε ο ΕΦΕΤ και η Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για το τυρί ονομασίας «Petit Brie» με εμπορική ονομασία «Ile de France», σε συσκευασία των 125g με αριθμό παρτίδας S26097F2X2 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/06/2027.

Στο προιόν ανιχνεύτηκαν εντεροτοξίνες του παθογόνου μικροοργανισμού Staphylococcus aureus, σύμφωνα με ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση «Eurofood Quality S.A.» σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση του επίμαχου προϊόντος από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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