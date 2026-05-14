O ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια μήλο - κανέλα ως μη ασφαλή

Στην ανάκληση παρτίδας στρούντελ με γεύση μήλο - κανέλα προχωρά ο ΕΦΕΤ καθώς μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως ήταν μη ασφαλή προϊόντα.

Όπως αναφέρεται αφορά στο προϊόν «Strudito

SOFT BISCUIT Strudle classic ΣΤΡΟΥΝΤΕΛΑΚΙΑ ΜΗΛΟ/ΚΑΝΕΛΑ Γεύση Μήλο-Κανέλα»,

σε συσκευασία καθαρού βάρους 126gr και ημερομηνία λήξεως 30/07/26, με χώρα

προέλευσης τη Δ. Σερβία και το οποίο εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από BG SHAPE LTD, Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε ότι περιείχε την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης

παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Οι καταναλωτές καλούνται αν το έχουν προμηθευτεί, να μην το καταναλώσουν