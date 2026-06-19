Ο Matteo Fontana με τη Cyclon έρχεται στο 70ό Ράλλυ Ακρόπολις

Ήταν καλοκαίρι του 2024, όταν ο νεαρός Ιταλός Matteo Fontana κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία Rally3 στο Ράλλυ Ακρόπολις και ανέβηκε στο βάθρο ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του παγκόσμιου ημερολογίου. Φέτος, ο πολλά υποσχόμενος οδηγός επιστρέφει στη χώρα μας για να συμμετάσχει με τη στήριξη της Cyclon στο 70ο Ράλλυ Ακρόπολις, φέροντας στις αποσκευές του τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή WRC3 και έναν στόχο: να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά, στις σκληρές χωμάτινες ειδικές διαδρομές που τον ανέδειξαν, γιατί ανήκει στην ελίτ της νέας γενιάς των Ράλλυ.

Θα έλεγε κανείς ότι η ιστορία του Fontana με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι γραμμένη στα γονίδιά του. Τόσο ο παππούς του Luigi όσο και ο πατέρας του Corrado έχουν λάβει σειρά διακρίσεων στην απαιτητική αγωνιστική σκηνή της Ιταλίας και, μεγαλωμένος σε αυτό το περιβάλλον, ο Matteo ανέπτυξε από νωρίς τη φιλοδοξία με το βλέμμα του στραμμένο στην κορυφή. Στα 18 του πραγματοποίησε τις πρώτες του εμφανίσεις σε ιταλικούς αγώνες, και μέχρι το 2023 είχε ήδη κάνει ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Η πορεία από τις πρώτες συμμετοχές έως τον παγκόσμιο τίτλο υπήρξε μεθοδική και σταθερή. Αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας στο χώμα τόσο στα δίτροχα κίνησης (2023) όσο και στα τετρακίνητα (2024), ο Fontana ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC3 το 2025 με πέντε νίκες, έχοντας πάντα δίπλα του τον σταθερό συνοδηγό του Alessandro Arnaboldi. Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε εκρηκτική: στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2026 το δίδυμο σημείωσε δύο φορές τον ταχύτερο χρόνο γενικής, οδηγώντας Ford Fiesta Rally3, ενώ στο Ράλλυ Πορτογαλίας, στον πρώτο αγώνα που το ιταλικό δίδυμο είχε την υποστήριξη της Cyclon, κατέκτησε τη νίκη στο WRC3, ανακτώντας την πρωτοπορία στη βαθμολογία.

Η επιστροφή στην Ελλάδα, στις 25-28 Ιουνίου και για το 70ο Ράλλυ Ακρόπολις, έχει για τον Fontana μια ιδιαίτερα προσωπική πτυχή, αφού η Υπερειδική της Πέμπτης στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί ανήμερα των 23ων του γενεθλίων. Μπροστά του βρίσκονται οι ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ανάμεσα σε Παρνασσό και Μαίναλο, όπου το Ford Fiesta Rally3 με τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 1.497 κυβικών που αποδίδει 235 ίππους θα συντηρείται και θα προετοιμάζεται από την εξειδικευμένη M-Sport Πολωνίας.

Αναλυτικά, η εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις θα δοθεί από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Ελληνικό, όπου θα πραγματοποιηθεί η Υπερειδική, το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, ανήμερα των 23ων γενεθλίων του Matteo Fontana.

Μετά από μια διανυκτέρευση εν πλω, από Κόρινθο προς Ιτέα, τα πληρώματα θα αγωνιστούν, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε 6 ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας. Ο λόγος για τους Βωξίτες (22,97 χλμ.), τον Παρνασσό (22,28 χλμ.), το Στείρι (24,18 χλμ.) που θα διεξαχθεί δύο φορές, τον Ελικώνα (17,80 χλμ.) και τη Θήβα (17,81 χλμ.), αφού ενδιάμεσα θα έχουν μόνο μια δυνατότητα για επισκευές στη Λιβαδειά, προτού επιστρέψουν το βράδυ, στο Λουτράκι.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου περιλαμβάνει ισάριθμες ειδικές διαδρομές, αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο. Η αρχή θα γίνει με το Γυμνό (19,60 χλμ.), προτού ακολουθήσουν οι Κολλίνες (21,30 χλμ.), Μαίναλο (14,78 χλμ.) και Κεφαλάρι (18,17 χλμ.).

Μετά από μεσημεριανό σέρβις στο Λουτράκι, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν εκ νέου στην Πελοπόννησο, για το δεύτερο πέρασμα από τις ειδικές διαδρομές Γυμνό και Μαίναλο, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η τρίτη ημέρα του αγώνα.

Το φινάλε θα γραφτεί την Κυριακή 28 Ιουνίου, με δύο κλασικές ειδικές διαδρομές κοντά στο επίκεντρο του αγώνα, οι οποίες θα διεξαχθούν από δύο φορές, ενώ θα έχει μεσολαβήσει και μια επίσκεψη στο σέρβις παρκ.

Ο λόγος για τις διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι (25,39 χλμ.) και Λουτράκι (16,61 χλμ.) με τη δεύτερη να αποτελεί την Power Stage, ρίχνοντας την αυλαία του Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Η Cyclon, πιστή στη μακρόχρονη παράδοση της στο Ράλλυ Ακρόπολις, μια σχέση που ξεκινά από τη δεκαετία του '80, όταν το εμβληματικό δίδυμο "Jigger"-Κώστα Στεφανή τερμάτιζε επί πέντε συνεχόμενα χρόνια στην κορυφή των ελληνικών πληρωμάτων, στέκεται για ακόμη μια φορά δίπλα στον νεαρό Ιταλό οδηγό.

Η Cyclon καλεί όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των πληρωμάτων. Για όσους δεν τα καταφέρουν υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη του Ράλλυ Ακρόπολις μέσα από την επίσημη σελίδα του WRC.