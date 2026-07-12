Εικόνες από συντρίμμια πυραύλου Tomahawk παρουσίασε το Ιράν- Παραμένει αναμμένο το φυτίλι στον Κόλπο

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταρρίφθηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας στο Χοραμαμπάντ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Εικόνες από συντρίμμια πυραύλου Tomahawk παρουσίασε το Ιράν- Παραμένει αναμμένο το φυτίλι στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν δημοσίευσε εικόνες που υποτίθεται ότι δείχνουν τα συντρίμμια πυραύλου Tomahawk, ο οποίος καταρρίφθηκε από τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο Χοραμαμπάντ.
  • Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ιράν.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τρίτη σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα, πλήττοντας περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους ως αντίδραση σε ιρανική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου.
  • Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τόνισε την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία.
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Η Ιρανική Δύναμη Αεροπορικής Άμυνας δημοσίευσε εικόνες που υποτίθεται ότι δείχνουν (χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί) τα συντρίμμια ενός πυραύλου κρουζ BGM-109 Tomahawk, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταρρίφθηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας στο Χοραμαμπάντ, στην επαρχία Λορεστάν, αν και δεν αποκλείεται να συνετρίβη λόγω τεχνικής βλάβης.

Σε άλλο βίντεο στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί, φαίνεται εκτόξευση πυραύλων BGM-109 Tomahawk από αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους, καθώς και απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 Super Hornet και F-35C από αεροπλανοφόρο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα μια τρίτη σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, χτυπώντας περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές εγκαταστάσεις και δίκτυα επικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση για "αποκλιμάκωση" στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να "επιδείξουν αυτοσυγκράτηση" στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργειο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ "υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή", κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

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