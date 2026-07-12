Εικόνες από συντρίμμια πυραύλου Tomahawk παρουσίασε το Ιράν- Παραμένει αναμμένο το φυτίλι στον Κόλπο

Snapshot Το Ιράν δημοσίευσε εικόνες που υποτίθεται ότι δείχνουν τα συντρίμμια πυραύλου Tomahawk, ο οποίος καταρρίφθηκε από τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο Χοραμαμπάντ.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τρίτη σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα, πλήττοντας περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους ως αντίδραση σε ιρανική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τόνισε την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία. Snapshot powered by AI

Η Ιρανική Δύναμη Αεροπορικής Άμυνας δημοσίευσε εικόνες που υποτίθεται ότι δείχνουν (χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί) τα συντρίμμια ενός πυραύλου κρουζ BGM-109 Tomahawk, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταρρίφθηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας στο Χοραμαμπάντ, στην επαρχία Λορεστάν, αν και δεν αποκλείεται να συνετρίβη λόγω τεχνικής βλάβης.

BREAKING : The Iranian Air Defense Force has released images showing the wreckage of a BGM-109 Tomahawk cruise missile launched from an Arleigh Burke-class destroyer of the U.S. Navy in the Gulf of Oman toward Iran. Iranian authorities say the missile was shot down by the… pic.twitter.com/o8VHJMRdjX — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 12, 2026

Σε άλλο βίντεο στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί, φαίνεται εκτόξευση πυραύλων BGM-109 Tomahawk από αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους, καθώς και απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 Super Hornet και F-35C από αεροπλανοφόρο.

♦️جانب من الضربات الأمريكية على إيران فجر اليوم، تظهر إطلاق صواريخ BGM-109 توماهوك من المدمرات الصاروخية، وإقلاع مقاتلات F/A-18 سوبر هورنت، وF-35C من حاملة الطائرات. pic.twitter.com/Cck8e49FTw — QURAYSH (@Qurjiash_911) July 12, 2026

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα μια τρίτη σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, χτυπώντας περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές εγκαταστάσεις και δίκτυα επικοινωνιών, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

US forces carried out a third round of strikes against Iran this week, hitting about 140 military targets, including missile and drone sites, naval facilities and communications networks, US Central Command said on Saturday. CENTCOM said the strikes were in response to what it… pic.twitter.com/lMHBiQwxEk — Iran International English (@IranIntl_En) July 12, 2026

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση για "αποκλιμάκωση" στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να "επιδείξουν αυτοσυγκράτηση" στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργειο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ "υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή", κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης