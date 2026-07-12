Μυστήριο στην Τεχεράνη: Ποιος είναι ο μασκοφόρος που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία του Χαμενεΐ

Snapshot Στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένας άνδρας με μαύρη μάσκα που προκάλεσε φήμες ότι ήταν ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο μασκοφόρος άνδρας αποκαλύφθηκε πως είναι ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, εγγονός του εκλιπόντος ηγέτη, που φέρει σοβαρά εγκαύματα από αεροπορικές επιδρομές.

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει σοβαρά τραύματα και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, αλλά έστειλε μήνυμα εκδίκησης προς ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η κηδεία μετατράπηκε σε μαζική εκδήλωση οργής με συνθήματα κατά του Τραμπ, που απάντησε με προειδοποιήσεις για στρατιωτική ετοιμότητα και απειλές προς το Ιράν. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής βρέθηκε μια αινιγματική φιγούρα κατά τη διάρκεια της κηδείας του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ανάμεσα στα εκατομμύρια των πενθούντων που κατέκλυσαν το ιερό του Ιμάμη Ρεζά για την τελετή ταφής, ένας άνδρας στην πρώτη σειρά, φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ και μια μαύρη μάσκα που κάλυπτε πλήρως τα χαρακτηριστικά του, τράβηξε τα βλέμματα καθώς βοηθούσε στην επίσημη προσευχή.

Οι φήμες στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργίασαν αμέσως, με πολλούς να εικάζουν πως πίσω από τη μάσκα κρυβόταν ο νέος, «αόρατος» ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Αλί Χαμενεΐ.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του μασκοφόρου

Ο μυστηριώδης άνδρας όπως αποκάλυψαν τα ιρανικά Μέσα είναι ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, ο μεγαλύτερος εγγονός του δολοφονημένου αγιατολάχ και γιος του πρωτότοκου γιου του, Μοστάφα. Εμφανίστηκε με καλυμμένο πρόσωπο γιατί είχε τραυματιστεί βαρύτατα και είχε υποστεί σοβαρά παραμορφωτικά εγκαύματα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες κόστισαν τη ζωή στον 86χρονο παππού του.

Είναι γιος του μεγαλύτερου γιου του Αλί Χαμενεΐ, του Μοστάφα Χαμενεΐ, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 1965, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η τύχη του «αόρατου» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και ο όρκος εκδίκησης

Η εμφάνιση του μασκοφόρου εγγονού αναζωπύρωσε τα σενάρια γύρω από τον θείο του και νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Μοτζτάμπα, ο οποίος ανακηρύχθηκε διάδοχος στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση ούτε έχει εκδώσει ηχητικό μήνυμα από την ημέρα της επίθεσης του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο νέος ηγέτης φέρει εξαιρετικά σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα άκρα από την ίδια έκρηξη και η παρατεταμένη απουσία του οφείλεται στη διαδικασία ανάρρωσης αλλά και σε λόγους ασφαλείας.

Παρά τη φυσική του απουσία από την τελετή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φρόντισε να στείλει ένα σκληρό μήνυμα μέσω Telegram, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκδίκηση είναι «θέληση του έθνους» και θα εκτελεστεί σύντομα. Προειδοποίησε μάλιστα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη διαθέτει μια πλήρη λίστα με τα άτομα που θα στοχοποιηθούν, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι ένοχοι θα πάρουν μαζί τους στον τάφο την ευχή για έναν ειρηνικό θάνατο.

Η οργή του πλήθους και η απάντηση Τραμπ

Η εβδομαδιαία τελετή, η οποία σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης συγκέντρωσε πρωτοφανή πλήθη, μετατράπηκε γρήγορα σε μια μαζική εκδήλωση οργής. Οι πενθούντες κρατούσαν πλακάτ με πύρινα συνθήματα όπως «Σκοτώστε τον Τραμπ», ορκιζόμενοι στο αίμα του εκλιπόντος ηγέτη να αφαιρέσουν τη ζωή του Αμερικανού προέδρου.

Η αντίδραση του Τραμπ ήταν άμεση και χαρακτηριστική του εκρηκτικού κλίματος. Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ διεμήνυσε στην Ισλαμική Δημοκρατία ότι 1.000 αμερικανικοί πύραυλοι είναι ήδη «κλειδωμένοι και γεμισμένοι» με στόχο το Ιράν. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια κατά της ζωής του θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην ολοσχερή και άμεση καταστροφή της χώρας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα.

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