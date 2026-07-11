Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπόσχεται παγκόσμια εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του και άλλων που σκοτώθηκαν στους δύο πρόσφατους πολέμους θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος ή άλλοι αξιωματούχοι παραμείνουν στη θέση τους.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αγνό αίμα σου και το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων εναντίον των εγκληματιών και των επαίσχυντων δολοφόνων», δήλωσε ο Χαμενεΐ. «Αυτή η εκδίκηση είναι το αίτημα του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί».

Ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι θα «πάρουν μαζί τους στον τάφο την ελπίδα για έναν ειρηνικό θάνατο στα κρεβάτια τους», προσθέτοντας ότι τα αντίποινα δεν εξαρτώνται από τη δική του παρουσία ή από εκείνη άλλων αξιωματούχων.

«Είτε είμαστε εδώ είτε όχι, αυτό θα επιτευχθεί, και σύντομα άτομα από τους αγωνιστές της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο θα αναλάβουν ένα μέρος αυτής της θείας αποστολής», είπε.

Το μήνυμα είχε ημερομηνία 9 Ιουλίου, την ημέρα που ο Αλί Χαμενεΐ θάφτηκε στο Μασχάντ, αλλά δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο.

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