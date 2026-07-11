Ιράν: Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά θα δεχτούμε τον μεσολαβητή του Κατάρ

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις

Newsbomb

Ιράν: Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά θα δεχτούμε τον μεσολαβητή του Κατάρ

Ο εκπρόσωπος τύπου του ιρανικού υπεξ Esmaeil Baghaei

MFA-Iran
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν διέψευσε απόψε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους, παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επεδίωξε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδέχτηκε την επίσκεψη του μεσολαβητή του Κατάρ στη χώρα, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι η εκεχειρία την οποία συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο έχει πλέον λήξει.

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