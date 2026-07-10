ΗΠΑ: Η οδηγία που άφησε ο Τραμπ αν τον σκοτώσει το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι άφησε οδηγίες για βομβαρδισμό του Ιράν με πρωτοφανή δύναμη σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν.

Το Ιράν επιδιώκει τη δολοφονία του Τραμπ από το 2020, μετά τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματικού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν αυξήθηκαν μετά από επιθέσεις του Ιράν σε πλοία και την ακύρωση της κατάπαυσης του πυρός από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ άλλαξε αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας, καθώς το Ιράν θεωρεί τον ίδιο στόχο δολοφονίας.

Παρά τις συγκρούσεις, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν συνομιλίες με το Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η κατάπαυση του πυρός έχει λήξει. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες για το ενδεχόμενο να γίνει στόχος επιχείρησης δολοφονίας από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «πρωτοφανούς ισχύος».

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει προβλέψει τις κινήσεις σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση εναντίον του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω αφήσει οδηγίες, αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι αποτελεί «τον υπ’ αριθμόν ένα» στόχο του Ιράν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αναφερόμενος στις απειλές που, όπως είπε, έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από την Τεχεράνη.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ φέρεται να είχε παρουσιάσει στοιχεία για σχέδιο εξόντωσής του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν πρόκειται για κάποια νέα απόπειρα, αλλά υποστήριξε πως το Ιράν επιδιώκει τη δολοφονία του εδώ και χρόνια.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες από το 2020, όταν ο Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, έδωσε εντολή για την επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έχουν αποτραπεί αρκετά σχέδια δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, ενώ η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω μετά την επίθεση που δέχθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, στις 13 Ιουλίου 2024, όταν τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα.

Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με τις αναφορές, Ιρανοί διαδηλωτές κατά τη διάρκεια κηδείας του ανώτατου ηγέτη της χώρας ανάρτησαν γιγαντιαία πανό με απειλητικά μηνύματα κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ακύρωσε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και το νέο μνημόνιο συνεννόησης, μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε απάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση επανέφερε περιορισμούς που αφορούν τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και προχώρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε σχεδόν 200 επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Παράλληλα, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει αργότερα ότι επρόκειτο για μέτρο ασφαλείας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου ότι το Ιράν επιθυμεί τον θάνατό του.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που έχουν στο στόχαστρό τους τον πρόεδρο» και πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί «κάθε διαθέσιμο εργαλείο», συμπεριλαμβανομένων τακτικών αντιπερισπασμού και παραπλάνησης, για την αντιμετώπιση των απειλών.

Την Παρασκευή, πάντως, ο Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν, μετά από αίτημα της Τεχεράνης, με στόχο την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έχει τελειώσει».

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