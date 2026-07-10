ΗΠΑ: Η οδηγία που άφησε ο Τραμπ αν τον σκοτώσει το Ιράν

«Έχω αφήσει οδηγίες σε περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει να με δολοφονήσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Η οδηγία που άφησε ο Τραμπ αν τον σκοτώσει το Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι άφησε οδηγίες για βομβαρδισμό του Ιράν με πρωτοφανή δύναμη σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν.
  • Το Ιράν επιδιώκει τη δολοφονία του Τραμπ από το 2020, μετά τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματικού Κασέμ Σουλεϊμανί.
  • Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν αυξήθηκαν μετά από επιθέσεις του Ιράν σε πλοία και την ακύρωση της κατάπαυσης του πυρός από τον Τραμπ.
  • Ο Τραμπ άλλαξε αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας, καθώς το Ιράν θεωρεί τον ίδιο στόχο δολοφονίας.
  • Παρά τις συγκρούσεις, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν συνομιλίες με το Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η κατάπαυση του πυρός έχει λήξει.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες για το ενδεχόμενο να γίνει στόχος επιχείρησης δολοφονίας από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «πρωτοφανούς ισχύος».

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει προβλέψει τις κινήσεις σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση εναντίον του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω αφήσει οδηγίες, αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι αποτελεί «τον υπ’ αριθμόν ένα» στόχο του Ιράν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αναφερόμενος στις απειλές που, όπως είπε, έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από την Τεχεράνη.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ φέρεται να είχε παρουσιάσει στοιχεία για σχέδιο εξόντωσής του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν πρόκειται για κάποια νέα απόπειρα, αλλά υποστήριξε πως το Ιράν επιδιώκει τη δολοφονία του εδώ και χρόνια.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες από το 2020, όταν ο Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, έδωσε εντολή για την επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έχουν αποτραπεί αρκετά σχέδια δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, ενώ η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω μετά την επίθεση που δέχθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, στις 13 Ιουλίου 2024, όταν τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα.

Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς, σύμφωνα με τις αναφορές, Ιρανοί διαδηλωτές κατά τη διάρκεια κηδείας του ανώτατου ηγέτη της χώρας ανάρτησαν γιγαντιαία πανό με απειλητικά μηνύματα κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ακύρωσε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και το νέο μνημόνιο συνεννόησης, μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε απάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση επανέφερε περιορισμούς που αφορούν τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και προχώρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε σχεδόν 200 επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Παράλληλα, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει αργότερα ότι επρόκειτο για μέτρο ασφαλείας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου ότι το Ιράν επιθυμεί τον θάνατό του.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που έχουν στο στόχαστρό τους τον πρόεδρο» και πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί «κάθε διαθέσιμο εργαλείο», συμπεριλαμβανομένων τακτικών αντιπερισπασμού και παραπλάνησης, για την αντιμετώπιση των απειλών.

Την Παρασκευή, πάντως, ο Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν, μετά από αίτημα της Τεχεράνης, με στόχο την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «έχει τελειώσει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Από σπινθήρες αμαξιού ξεκίνησε η φωτιά στην Οινούσσα - Συνελήφθησαν οδηγός και συνεπιβάτης

19:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Marfin: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό

19:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών - Χειροπέδες και στον πατέρα του

19:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένοχος»: Το νέο βιβλίο των Μιχάλη Ιγνατίου-Κώστα Βενιζέλου για τον Κίσινγκερ, τον Μακάριο, το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα έλαβαν οι 2 συλληφθέντες για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εκατοντάδες φίδια απέδρασαν από φάρμα και βγήκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Σε πολυκατοικία- «φάντασμα» το τελευταίο ραντεβού της Γιου Τινγκ που δεν έγινε ποτέ - «Δεν εμφανίστηκε, την ψάχναμε»

19:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η οδηγία που άφησε ο Τραμπ αν τον σκοτώσει το Ιράν

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο συνέδριο Economist: «Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση»

18:42ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις: Παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 και εικονική αερομαχία

18:42LIFESTYLE

«Πυρ και μανία» ο Στέλιος Ρόκκος: Η φάρσα της συντρόφου του που τον έκανε έξαλλο - Βίντεο

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Βέλγιο για μια θέση στα ημιτελικά - Τι είχε συμβεί στον αγώνα του 1986

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το έγκλημα – Στο «φως» η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

18:22ANNOUNCEMENTS

«Ο Θάνατος και η Κόρη» του Ariel Dorfman στο Θέατρο Αθηνών

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο σπαθί των Σαμουράι: Εξαφανίστηκε Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δικηγόρος 20χρονου: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του - Έχει νοητική στέρηση

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ κατηγορούμενοι για σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

17:51LIFESTYLE

Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Συγκλονίζει η Μαρία Καραγιάννη - «Τους φωνάζαμε "μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το έγκλημα – Στο «φως» η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

18:42LIFESTYLE

«Πυρ και μανία» ο Στέλιος Ρόκκος: Η φάρσα της συντρόφου του που τον έκανε έξαλλο - Βίντεο

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

14:16LIFESTYLE

«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA

19:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η οδηγία που άφησε ο Τραμπ αν τον σκοτώσει το Ιράν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δικηγόρος 20χρονου: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του - Έχει νοητική στέρηση

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Συγκλονίζει η Μαρία Καραγιάννη - «Τους φωνάζαμε "μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα"»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ