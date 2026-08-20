Πάνω από 2.000 πλαστικά μπουκάλια έγιναν θερμοκήπιο: Η απίθανη ιδέα μαθητών στην Αυστραλία

Μια απλή ιδέα για την ανακύκλωση μετατράπηκε σε ένα ολόκληρο σχολικό project στην Αυστραλία, όταν μαθητές κατάφεραν να δώσουν δεύτερη ζωή σε περισσότερα από 2.000 πλαστικά μπουκάλια.

Οι μαθητές του Richardson Primary School στην Καμπέρα συγκέντρωσαν τα πλαστικά μπουκάλια με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και οικογενειών και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησαν για να κατασκευάσουν ένα θερμοκήπιο μέσα στον χώρο του σχολείου.

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