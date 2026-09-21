Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Παρί και Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός  AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Παρί, αλλά και το ματς κόντρα στη Βιλερμπάν.

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Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Παρί και Βιλερμπάν
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  • Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στην EuroLeague με Παρί και Βιλερμπάν τον Σεπτέμβριο.
  • Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 45 ευρώ και απαιτείται η απόκτηση Membership για την αγορά τους.
  • Τα διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν από τον Απρίλιο, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό.
  • Το Membership για τη σεζόν 2026/27 συνδέεται με έγγραφο ταυτοποίησης και παρέχει πρόσβαση σε προνόμια και το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης CLUB 1908.
  • Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για δυναμική υποστήριξη στο Telekom Center Athens με νέο ρόστερ και προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε το κοινό του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των πρώτων δύο αγώνων στην Euroleague, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν και ετοιμάζεται για τα πρώτα sold outs της νέας σεζόν.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 45 ευρώ:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες του Σεπτεμβρίου της EuroLeague 2026-2027, απέναντι σε Paris Basketball (24/09, 21.15) και LDLC ASVEL Villeurbanne (30/09, 21.15).

Η νέα σεζόν ξεκινά και το Telekom Center Athens ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμή του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.

Η εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας από τον περασμένο Απρίλιο, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια ακόμα σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο Telekom Center Athens, με ένα νέο ρόστερ και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Πληροφορίες σχετικά με το Membership 2026/27

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την απόκτησή του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του.

Το Membership θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηριου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ).

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