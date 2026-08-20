Φωτιά τώρα στη Λακωνία: Καίγεται δασική έκταση στην Κρεμαστή - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας περίπου στις 14:30.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εννέα πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς την ημέρα της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση της αεροπυρόσβεσης έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

Σημειώνεται, ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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