Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές την Παρασκευή (21/08)

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς αρκετές περιοχές της χώρας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 3 περιλαμβάνονται:

Αττική και Κύθηρα.

Βοιωτία, Εύβοια και Σκύρος.

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα.

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία.

Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος.

Σποράδες και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και του Έβρου.

Ο δείκτης 3 αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους ανέμους.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.