Φωτιά σε αυτοκίνητο στα Τουρκοβούνια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή των Τουρκοβουνίων από την πλευρά του Ψυχικού.

Συγκεκριμένα, ΙΧ όχημα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Για το περιστατικό έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.