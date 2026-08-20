Θεσσαλονίκη: Ραντεβού από το διαδίκτυο κατέληξε σε μαχαίρωμα 25χρονης - Πήγε να κλέψει ένα ρολόι

Σε άγριο αιματηρό επεισόδιο με δύο συλλήψεις κατέληξε το ραντεβού ανάμεσα σε μια 25χρονη γυναίκα και έναν 31χρονο άνδρα στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία της προκάλεσε ο 31χρονος. Οι ίδιοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθως, η 25χρονη μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο άνδρας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου

Η απόπειρα κλοπής και η επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου. Η 25χρονη πήγε στο διαμέρισμα του άνδρα, όπου κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του με σκοπό να το κλέψει.

Όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει, η κατάσταση ξέφυγε. Η 25χρονη επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι. Ο άνδρας αντέδρασε, κατάφερε να της αποσπάσει το αιχμηρό αντικείμενο και την τραυμάτισε.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 31χρονος οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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