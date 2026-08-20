Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν πετρέλαιο με τροχό από φορτηγό γεμάτο φιάλες υγραερίου – Βίντεο

Κλοπή που ως εκ θαύματος δεν μετετράπη σε τραγωδία, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν το ρεζερβουάρ φορτηγού, ακριβώς κάτω από δεκάδες φιάλες υγραερίου.

Όλα άρχισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/08), με τους δράστες να εισβάλλουν σε καλά φυλασσόμενο χώρο στην περιοχή της Καλαμαριάς, να χρησιμοποιούν τροχό και με «χειρουργική» τομή να αφαιρούν με λάστιχο το πετρέλαιο από το ρεζερβουάρ του φορτηγού.

Το ζήτημα είναι ότι ο τροχός προκαλεί σπινθήρες. Τη στιγμή της κλοπής, η καρότσα του φορτηγού ήταν γεμάτη με φιάλες υγραερίου έτοιμες προς παράδοση στο πρωινό δρομολόγιο, επομένως, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ακόμη και για έκρηξη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Όταν οι άνθρωποι της εταιρείας εντόπισαν την κλοπή, ανησύχησαν για την έκβαση που θα μπορούσε να λάβει η ενέργεια των δραστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι παρακολουθούσαν στενά τα δρομολόγια του συγκεκριμένου οχήματος.