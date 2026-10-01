Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με τις περισσότερες καφετέριες ανά κάτοικο

Snapshot Η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη στην Ευρώπη με 12,46 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους, έχοντας πάνω από 12.000 καταστήματα καφέ.

Πρώτη στην Ευρώπη είναι η Πορτογαλία με 13,87 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στην 10η θέση με 6,77.

Οι χώρες των Βαλκανίων, όπως η Κροατία και το Μαυροβούνιο, έχουν υψηλή συγκέντρωση καφετεριών ανά κάτοικο.

Η συνολική παρουσία των καφετεριών σχετίζεται περισσότερο με την αναλογία ανά πληθυσμό παρά με τον απόλυτο αριθμό καταστημάτων.

Η Γαλλία, παρά τα 17.500 καφέ, έχει χαμηλή αναλογία καφετεριών ανά κάτοικο, γεγονός που την τοποθετεί χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Snapshot powered by AI

Ο καφές αποτελεί ένα καθημερινό ρόφημα των περισσότερων Ελλήνων, ενώ οι καφετέριες και τα καφενεία βρίσκονται σε κάθε σημείο, ακόμη και στα πιο μικρά χωριά.

Μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ που γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου, η έρευνα της Contact Coffee Co ανέδειξε την Ελλάδα ως την τέταρτη ανάμεσα σε 48 χώρες και πόλεις της Ευρώπης, με τις περισσότερες καφετέριες ανάλογα με τον πληθυσμό.

Με αριθμό άνω των 12.000 καταστημάτων, στην Ελλάδα αναλογούν 12,46 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους, ενώ ανατρέπουν τα δεδομένα οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Πρώτη σε καφετέριες η Πορτογαλία

Παρόλο που δεν είναι η πιο δημοφιλής χώρα του νότου για την κατανάλωση καφέ, η Πορτογαλία βρίσκεται στην πρώτη θέση στη λίστα της βρετανικής εταιρίας, με 13,87 καφετέριες να αναλογούν σε 10.000 κατοίκους.

Η χώρα που αναμενόταν να έχει την πρωτιά, η Ιταλία, βρίσκεται μόλις στην 10η θέση της λίστας, με σχεδόν 40.000 καφετέριες. Ωστόσο, καθώς ο πληθυσμός της είναι μεγάλος, αναλογούν 6,77 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους, αφού δεν λείπει από κανένα ιταλικό σπίτι η κλασσική μόκα που ψήνει τον εσπρέσο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται επίσης η Κροατία, με 13,77 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους και το Μαυροβούνιο με 12,71.

Η πρώτη δεκάδα της λίστας

Πορτογαλία 13,87

Κροατία 13,77

Μαυροβούνιο 12,71

Ελλάδα 12,46

Κύπρος 10,67

Γκέρνσεϊ 9,29

Αλβανία 9,06

Μονακό 7,35

Σλοβενία 6,81

Ιταλία 6,77

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χώρες των Βαλκανίων βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα αφού είναι γνωστή η αδυναμία του πληθυσμού στο ρόφημα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Contact Coffee Co, Luke Dalton, ο συνολικός αριθμός των καφετεριών δεν αρκεί από μόνος του για να αποτυπώσει πόσο έντονη είναι η παρουσία τους στην καθημερινότητα μιας χώρας. Όταν συνυπολογίζεται ο πληθυσμός, μικρότερα κράτη εμφανίζουν συχνά πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση καταστημάτων.

Οι τελευταίες περιοχές της λίστας

Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται το νησί της Αγγλίας Τζέρσεϊ, με μόλις 0,38 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους και τέσσερα καταστήματα συνολικά.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται επίσης η Ρουμανία με 1,21 καφετέριες ανά 10.000 κατοίκους, η Πολωνία με 1,51, η Γαλλία με 2,63 και η Ουγγαρία με 2,65.

Η περίπτωση της Γαλλίας είναι χαρακτηριστική: παρά τις περισσότερες από 17.500 καφετέριες που διαθέτει, η αναλογία τους προς τον συνολικό πληθυσμό την τοποθετεί αρκετά χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

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