Γιατί πρέπει να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ

Αν ο καφές είναι το πρώτο πράγμα που επιλέγετε μόλις ξυπνήσετε, δεν χρειάζεται να τον κόψετε. Ωστόσο, πίνοντας πρώτα ένα ποτήρι νερό, μπορείτε να αναπληρώσετε μέρος των υγρών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, να ξεκινήσετε νωρίς την ενυδάτωση και, για ορισμένους ανθρώπους, να κάνετε τον καφέ πιο ήπιο για το στομάχι.

Είναι μια χρήσιμη συνήθεια, αν και όχι ιατρικά απαραίτητη.

Γιατί να πίνετε νερό πριν τον καφέ το πρωί;

Μετά από αρκετές ώρες χωρίς πρόσληψη υγρών, το σώμα σας συνεχίζει να χάνει νερό μέσω της αναπνοής, των ούρων και του ιδρώτα. Ξεκινώντας με νερό, απλώς αναπληρώνετε μέρος αυτών των υγρών προτού η καφεΐνη ενταχθεί στην πρωινή σας ρουτίνα.

Ένα κανονικό ποτήρι (περίπου 250 ml) νερού αρκεί για τους περισσότερους, που θέλουν να δοκιμάσουν αυτή τη συνήθεια. Η ακριβής ποσότητα έχει λιγότερη σημασία από το να αξιοποιήσετε το πρωινό ως μια εύκολη αφορμή, για να αρχίσετε να πίνετε υγρά.

Προκαλεί αφυδάτωση ο καφές;

Συνήθως, όχι. Η καφεΐνη έχει πράγματι μια ήπια διουρητική δράση, αλλά το νερό που περιέχεται στον καφέ, στα συνηθισμένα επίπεδα κατανάλωσης, γενικά αντισταθμίζει αυτή την απώλεια.

Σε μια ελεγχόμενη μελέτη διασταύρωσης (crossover study) με 50 άτομα που έπιναν τακτικά καφέ, η κατανάλωση 4 μερίδων καφέ των 200 ml ημερησίως δεν έδειξε ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το νερό όσον αφορά τα συνολικά επίπεδα νερού στο σώμα ή τους συνήθεις δείκτες ενυδάτωσης.

Επομένως, η κατανάλωση νερού πριν τον καφέ δεν είναι απαραίτητη, για να «εξουδετερωθεί» η αφυδάτωση, που προκαλεί ο καφές. Αποτελεί απλώς έναν εύκολο τρόπο να εντάξετε το σκέτο νερό στην πρωινή σας ρουτίνα.

Μπορεί το νερό πριν τον καφέ να ωφελήσει το στομάχι;

Ενδεχομένως, ειδικά αν η κατανάλωση καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα σάς προκαλεί δυσφορία. Ο καφές και η καφεΐνη μπορούν να αυξήσουν την έκκριση γαστρικού οξέος και να πυροδοτήσουν συμπτώματα καούρας ή παλινδρόμησης σε ορισμένα άτομα.

Αν πρώτα πιείτε νερό θα είναι πιο ήπιο για τον οργανισμό, ωστόσο τα στοιχεία που δείχνουν ότι το νερό εξουδετερώνει όντως την οξύτητα του καφέ ή αποτρέπει την παλινδρόμηση είναι περιορισμένα. Εάν ο καφές σας προκαλεί επανειλημμένα καούρα, η αλλαγή της ποσότητας, του χρονισμού κατανάλωσης και του είδους του καφέ, καθώς και η συζήτηση με κάποιον ειδικό για τα επίμονα συμπτώματα, είναι πιο ωφέλιμες λύσεις από το να βασίζεστε αποκλειστικά στο νερό.

Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη της κατανάλωσης νερού πριν τον καφέ;

Για πολλούς, τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα:

Ξεκινά την ενυδάτωση προτού η μέρα γίνει απαιτητική

Μπορεί να ανακουφίσει από τη δίψα και την ξηροστομία μετά το ξύπνημα

Ως πρώτη επιλογή μπορεί να είναι πιο ήπιο για το στομάχι σε σχέση με τον καφέ

Δημιουργεί μια απλή συνήθεια που πιθανώς θα βελτιώσει τη συνολική πρόσληψη νερού

Μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από ροφήματα με καφεΐνη ως την μοναδική πηγή υγρών το πρωί

Η συνήθεια αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη εάν ξεχνάτε συχνά να πίνετε νερό, ξυπνάτε διψασμένοι, γυμνάζεστε νωρίς, ζείτε σε περιοχή με ζεστό κλίμα ή καταναλώνετε αρκετά ροφήματα με καφεΐνη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τι δεν επιτυγχάνεται πίνοντας νερό πριν από τον καφέ;

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, που να αποδεικνύουν, ότι η κατανάλωση νερού πριν από τον καφέ «αποτοξινώνει» τον οργανισμό, ενισχύει θεαματικά τον μεταβολισμό ή καθιστά τον καφέ από τη φύση του πιο υγιεινό.

Τα νεφρά και το ήπαρ αναλαμβάνουν ήδη την αποβολή των άχρηστων ουσιών, ενώ η συνολική ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει μεγαλύτερη σημασία από τη σειρά με την οποία καταναλώνετε νερό και καφέ το πρωί.

Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος… απαράβατος κανόνας, που να επιβάλλει αναμονή μεταξύ της κατανάλωσης νερού και καφέ. Μπορείτε να πιείτε καφέ αμέσως μετά, εφόσον αυτό σας εξυπηρετεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Συνυπολογίζεται ο καφές στη συνολική ημερήσια πρόσληψη υγρών;

Ναι. Η μέτρια κατανάλωση καφέ συμβάλλει στην ενυδάτωση, παρά την ήπια διουρητική δράση της καφεΐνης. Το απλό νερό παραμένει, πάντως, η πιο απλή επιλογή χωρίς καφεΐνη.

Είναι προτιμότερο το χλιαρό από το κρύο νερό πριν από τον καφέ;

Δεν έχει τεκμηριωθεί κάποιο σαφές πλεονέκτημα για την υγεία. Η θερμοκρασία αποτελεί κυρίως ζήτημα προσωπικής προτίμησης.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση νερού πριν από τον πρωινό καφέ αποτελεί μια συνετή συνήθεια και όχι κάποιον ιατρικό κανόνα. Μπορεί να αναπληρώσει μέρος των υγρών, που χάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την ημέρα ενυδατωμένοι και να προσφέρει ανακούφιση, εάν ο καφές ερεθίζει το στομάχι σας.

Η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν προκαλεί συνήθως αφυδάτωση και ο βασικός στόχος παραμένει η επαρκής ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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