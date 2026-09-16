Καιρός - Κολυδάς: Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS - Πού συμφωνούν, πού αποκλίνουν
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ξανά η Κυριακή 20/9
Snapshot
- Τα μοντέλα ICON-EU, ECMWF και GFS συμφωνούν στην τοποθέτηση του κύριου υετού στα νότια της χώρας, κυρίως γύρω από την Κρήτη, αλλά διαφέρουν στις προβλεπόμενες ποσότητες.
- Την Πέμπτη 17/9, τα ICON-EU και ECMWF δείχνουν αξιόλογο υετό στο νότιο Αιγαίο και Κρήτη, ενώ το GFS προβλέπει πολύ περιορισμένη βροχόπτωση.
- Για την Παρασκευή και το Σάββατο, το σήμα του υετού εξασθενεί και η συμφωνία μεταξύ των μοντέλων μειώνεται σημαντικά.
- Την Κυριακή 20/9, το ICON-EU προβλέπει ισχυρό υετό στη Δυτική Μακεδονία, σε αντίθεση με τα πιο συγκρατημένα σήματα των ECMWF και GFS.
- Η σύγκριση των μοντέλων αναδεικνύει τη σημασία της εκτίμησης της αβεβαιότητας και της χωρικής κατανομής των φαινομένων, όχι μόνο των ποσοτήτων υετού.
Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κλυδά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καιρό των επομένων ημερών.
Αναλυτικά αναφέρει:
5ΗΜΕΡΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΕΤΟΥ : ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS έδειχνε γιατί η πρόγνωση δεν πρέπει να βασίζεται σε ένα μόνο αριθμητικό μοντέλο. Σήμερα 16/9 και τα τρία μοντέλα εντόπιζαν το κύριο ενδιαφέρον στα νότιότερα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα γύρω από την Κρήτη, αλλά οι προβλεπόμενες ποσότητες παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές: ICON-EU και ECMWF έδιναν σαφώς ισχυρότερο σήμα από το GFS.
Αυριο Πέμπτη 17/9 η αβεβαιότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο. ICON-EU και ECMWF διατηρούν αξιόλογο υετό στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ το GFS εμφανίζεται πολύ πιο περιορισμένο.
Για Παρασκευή και Σάββατο το σήμα εξασθενεί αισθητά και η συμφωνία των μοντέλων είναι χαμηλή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ξανά η Κυριακή 20/9, όταν το ICON-EU δίνει ισχυρό σήμα στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ECMWF και GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένα.
Η αξία αυτής της παρουσίασης βρίσκεται ακριβώς στη σύγκριση, στη χωρική τοποθέτηση του φαινομένου και στην εκτίμηση της αβεβαιότητας, όχι μόνο σε έναν αριθμό χιλιοστών.