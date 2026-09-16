Καιρός - Κολυδάς: Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS - Πού συμφωνούν, πού αποκλίνουν

Snapshot Τα μοντέλα ICON-EU, ECMWF και GFS συμφωνούν στην τοποθέτηση του κύριου υετού στα νότια της χώρας, κυρίως γύρω από την Κρήτη, αλλά διαφέρουν στις προβλεπόμενες ποσότητες.

Την Πέμπτη 17/9, τα ICON-EU και ECMWF δείχνουν αξιόλογο υετό στο νότιο Αιγαίο και Κρήτη, ενώ το GFS προβλέπει πολύ περιορισμένη βροχόπτωση.

Για την Παρασκευή και το Σάββατο, το σήμα του υετού εξασθενεί και η συμφωνία μεταξύ των μοντέλων μειώνεται σημαντικά.

Την Κυριακή 20/9, το ICON-EU προβλέπει ισχυρό υετό στη Δυτική Μακεδονία, σε αντίθεση με τα πιο συγκρατημένα σήματα των ECMWF και GFS.

Η σύγκριση των μοντέλων αναδεικνύει τη σημασία της εκτίμησης της αβεβαιότητας και της χωρικής κατανομής των φαινομένων, όχι μόνο των ποσοτήτων υετού. Snapshot powered by AI

Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κλυδά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά αναφέρει:

5ΗΜΕΡΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΕΤΟΥ : ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η σημερινή σύγκριση των ICON-EU, ECMWF και GFS έδειχνε γιατί η πρόγνωση δεν πρέπει να βασίζεται σε ένα μόνο αριθμητικό μοντέλο. Σήμερα 16/9 και τα τρία μοντέλα εντόπιζαν το κύριο ενδιαφέρον στα νότιότερα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα γύρω από την Κρήτη, αλλά οι προβλεπόμενες ποσότητες παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές: ICON-EU και ECMWF έδιναν σαφώς ισχυρότερο σήμα από το GFS.

Αυριο Πέμπτη 17/9 η αβεβαιότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο. ICON-EU και ECMWF διατηρούν αξιόλογο υετό στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ το GFS εμφανίζεται πολύ πιο περιορισμένο.

Για Παρασκευή και Σάββατο το σήμα εξασθενεί αισθητά και η συμφωνία των μοντέλων είναι χαμηλή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ξανά η Κυριακή 20/9, όταν το ICON-EU δίνει ισχυρό σήμα στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ECMWF και GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένα.

Η αξία αυτής της παρουσίασης βρίσκεται ακριβώς στη σύγκριση, στη χωρική τοποθέτηση του φαινομένου και στην εκτίμηση της αβεβαιότητας, όχι μόνο σε έναν αριθμό χιλιοστών.

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