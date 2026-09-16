Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, ένας αλλοδαπός τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Φιλίππου.

Ο τραυματισμός συνέβη κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά και το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν θεωρείται σοβαρή σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη είναι σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό του δράστη που επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν αλλοδαπό άντρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στην οδό Φιλίππου, απέναντι από την Ρωμαϊκή Αγορά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης τραυμάτισε το θύμα σε κοιλιά και γλουτό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η κατάστασή του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο και διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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