Βορίζια: Συνελήφθη ο  «Σκορπιός» για αυτόφωρο αδίκημα

Snapshot Ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τον ξυλοδαρμό στα Βορίζια, γνωστός με το παρατσούκλι «Σκορπιός», συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο πατέρας, που κατηγορείται μαζί με τον γιο για την επίθεση, συνελήφθη αρχικά για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής.

Η δικογραφία για το αυτόφωρο αδίκημα και η υπόθεση του ξυλοδαρμού ανατέθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η ανάθεση της υπόθεσης σε αυτή την υπηρεσία πιθανόν σχετίζεται με την ευαισθησία που υπάρχει στο χωριό μετά το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Ο συλληφθείς θα παρουσιαστεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα διαβιβαστεί η δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ο ένας εκ των δύο καταγγελλόμενων στην υπόθεση του ξυλοδαρμού συγχωριανού τους, πριν από λίγες ημέρες, στα Βορίζια ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στον αγκώνα.

Για την επίθεση σε βάρος του κατονομάζονται πατέρας και γιος, με το παρατσούκλι «Σκορπιός».

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο πατέρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής μετά από καταμέτρηση των ζώων του.

Έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι τόσο η δικογραφία για το αυτόφωρο όσο και η δικογραφία του Α.Τ. Φαιστού για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού ανατέθηκαν τελικά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Πιθανότατα αυτό συνέβη λόγω Βοριζίων και της ...ευαισθησίας που υπάρχει σε όλα τα συμβαίνοντα στο χωριό μετά το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ θα διαβιβαστεί και η δικογραφία για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού.

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