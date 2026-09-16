Ηράκλειο: Τροχαίο στο Σκαλάνι με τρεις τραυματίες εν μέσω έντονης βροχόπτωσης

Στο σημείο ζητήθηκε η συνδρομή και δεύτερου ασθενοφόρου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Τροχαίο στο Σκαλάνι με τρεις τραυματίες εν μέσω έντονης βροχόπτωσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε στο Σκαλάνι Ηρακλείου το απόγευμα της Τετάρτης 16/9.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και δύο ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.
  • Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου, την ακριβή τοποθεσία ή την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
  • Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης στο Ηράκλειο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν οι καιρικές συνθήκες σχετίζονται με το συμβάν.
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο Σκαλάνι Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, λόγω του αριθμού των τραυματιών ζητήθηκε η συνδρομή και δεύτερου ασθενοφόρου. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου, την ακριβή περιοχή όπου συνέβη, ούτε για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων.

Το τροχαίο σημειώθηκε την ώρα που στο Ηράκλειο επικρατεί έντονη βροχόπτωση, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν οι καιρικές συνθήκες συνδέονται με το ατύχημα.

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