Ηράκλειο: Τροχαίο στο Σκαλάνι με τρεις τραυματίες εν μέσω έντονης βροχόπτωσης

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε στο Σκαλάνι Ηρακλείου το απόγευμα της Τετάρτης 16/9.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και δύο ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου, την ακριβή τοποθεσία ή την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης στο Ηράκλειο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν οι καιρικές συνθήκες σχετίζονται με το συμβάν. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο Σκαλάνι Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, λόγω του αριθμού των τραυματιών ζητήθηκε η συνδρομή και δεύτερου ασθενοφόρου. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου, την ακριβή περιοχή όπου συνέβη, ούτε για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων.

Το τροχαίο σημειώθηκε την ώρα που στο Ηράκλειο επικρατεί έντονη βροχόπτωση, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν οι καιρικές συνθήκες συνδέονται με το ατύχημα.

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