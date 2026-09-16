Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι για τις εκδηλώσεις μνήμης του Παύλου Φύσσα

Σε ποιους δρόμους θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι για τις εκδηλώσεις μνήμης του Παύλου Φύσσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 14:00 θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι λόγω των εκδηλώσεων μνήμης του Παύλου Φύσσα.
  • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 14:00 έως τις 23:00 στις οδούς και λεωφόρους Σαλαμίνος, Π. Ράλλη, Π. Φύσσα, Τζαβέλλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή στα συγκεκριμένα τμήματα.
  • Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
  • Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις περιοχές αυτές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

  • Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
  • Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
  • Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.
  • Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
  • Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
  • Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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