Νιγηρία: Μακελειό σε χρυσωρυχείο στη Ζαμφαρά – 17 νεκροί, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες

Οι δράστες επιτέθηκαν αρχικά σε παράνομο χρυσωρυχείο στην πολιτεία Ζαμφαρά και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με στρατιώτες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νιγηρία: Μακελειό σε χρυσωρυχείο στη Ζαμφαρά – 17 νεκροί, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεκαεπτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών 12 στρατιώτες και 5 μεταλλωρύχοι, σκοτώθηκαν σε επίθεση ένοπλης συμμορίας σε παράνομο χρυσωρυχείο στη Ζαμφαρά της Νιγηρίας.
  • Η επίθεση ξεκίνησε ως αντίποινα μετά τον θάνατο μέλους της συμμορίας που είχε αφοπλιστεί και σκοτωθεί από μεταλλωρύχους.
  • Οι δράστες ανήκουν στη συμμορία του Γκουάσκα Ντανκαράμι, που ελέγχει την περιοχή και έχει εμπλακεί σε προηγούμενες βίαιες ενέργειες.
  • Η Ζαμφαρά είναι γνωστή για συχνές επιδρομές ένοπλων συμμοριών, απαγωγές και συγκρούσεις γύρω από την παράνομη εξόρυξη χρυσού.
  • Ο νιγηριανός στρατός δεν έχει σχολιάσει επίσημα την επίθεση μέχρι στιγμής.
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Δεκαεπτά άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες και πέντε μεταλλωρύχοι, σκοτώθηκαν σε επίθεση ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, δεκάδες ένοπλοι που κινούνταν με μοτοσικλέτες επιτέθηκαν αρχικά σε παράνομο χρυσωρυχείο κοντά στο χωριό Μπίντιν, στην περιοχή Μάρου, όπου σκότωσαν πέντε μεταλλωρύχους.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το χωριό και ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών με στρατιώτες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη 12 άνθρωποι.

«Οι κακοποιοί σκότωσαν 17 ανθρώπους σε αυτή την επίθεση, 12 στρατιώτες και πέντε μεταλλωρύχους», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος της περιοχής Αμπντουλάχι Μούσα Μουτούντζι.

Επίθεση αντιποίνων

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση φαίνεται να είχε χαρακτήρα αντιποίνων. Λίγο νωρίτερα, μεταλλωρύχοι φέρονται να είχαν αφοπλίσει και σκοτώσει μέλος της συμμορίας, το οποίο τους απειλούσε με όπλο ζητώντας μέρος του χρυσού που είχαν εξορύξει.

Ο άνδρας ανήκε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στη συμμορία του Γκουάσκα Ντανκαράμι, ο οποίος θεωρείται ότι ελέγχει την περιοχή.

«Όταν το έμαθε, κινητοποίησε τους άνδρες του και εξαπέλυσε επίθεση», ανέφερε κάτοικος της περιοχής που έχασε τον γιο του στο περιστατικό.

Ο νιγηριανός στρατός δεν είχε σχολιάσει μέχρι στιγμής την επίθεση.

Η Ζαμφαρά είναι μία από τις πολιτείες της βορειοδυτικής Νιγηρίας όπου ένοπλες συμμορίες πραγματοποιούν συχνά επιδρομές σε χωριά, απαγωγές για λύτρα και ζωοκλοπές.

Η παράνομη εξόρυξη χρυσού αποτελεί επίσης βασική πηγή έντασης στην περιοχή, καθώς ένοπλες ομάδες επιχειρούν να ελέγξουν μεταλλεία και να αποσπούν μέρος της παραγωγής.

Ο Ντανκαράμι έχει συνδεθεί και με τη μαζική απαγωγή περισσότερων από 300 μαθητών στην πολιτεία Κατσίνα τον Δεκέμβριο του 2020. Τα παιδιά είχαν απελευθερωθεί μία εβδομάδα αργότερα.

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