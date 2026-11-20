Snapshot Σε υδάτινο πάρκο El Tephé στο Μεξικό σημειώθηκε καυγάς μεταξύ τουριστών και προσωπικού, με αποτέλεσμα 16 τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν το προσωπικό ζήτησε από τέσσερις άνδρες να αποχωρήσουν λόγω παραβίασης κανονισμών για ακατάλληλα ρούχα και κατανάλωση αλκοόλ.

Το πάρκο υποστήριξε ότι οι τουρίστες ήταν μεθυσμένοι και επιτέθηκαν στους ναυαγοσώστες, ενώ μαρτυρίες και βίντεο αμφισβητούν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η βία εκτυλίχθηκε μπροστά σε παιδιά και άλλες οικογένειες, με το πάρκο να εκφράζει συγγνώμη για το περιστατικό.

Έγιναν συνολικά 10 συλλήψεις μετά το επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Χαοτικές σκηνές επικράτησαν σε ένα υδάτινο πάρκο στο Μεξικό που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος.

Ο απίστευτος καυγάς ξέσπασε μεταξύ τουριστών και εργαζομένων στην περιοχή με τις πισίνες στο υδάτινο πάρκο El Tephé στο Ιξμικίλπαν, τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η διαμάχη ξεκίνησε όταν το προσωπικό ζήτησε από τέσσερις άνδρες να βγουν από την πισίνα, καθώς παραβίαζαν τους κανονισμούς, φορώντας ακατάλληλα ρούχα στην πισίνα και πίνοντας αλκοόλ στον χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση ισχυρίστηκε: «Επειδή ήταν ήδη μεθυσμένοι, απάντησαν αμέσως με προσβολές και χτυπήματα κατά των ναυαγοσωστών και του επικεφαλής του προσωπικού.»

Το πάρκο ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό προσπάθησε να λογικέψει έναν από τους επισκέπτες πριν αποφασίσει να ζητήσει από την ομάδα να φύγει.

«Εκείνη τη στιγμή έγινε η συμπλοκή και μερικοί από τους τουρίστες που συμμετείχαν μπήκαν στην πισίνα, αρνούμενοι να βγουν.»

Ωστόσο, η αφήγηση του πάρκου έχει αμφισβητηθεί από μάρτυρες και συγγενείς των εμπλεκομένων.

Νέα πλάνα και μαρτυρίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρονται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς ότι οι επισκέπτες φορούσαν ακατάλληλα ρούχα ή έπιναν αλκοόλ.

Μάρτυρες ισχυρίστηκαν επίσης ότι η βία εκτυλίχθηκε μπροστά σε παιδιά, θέτοντας σε κίνδυνο άλλες οικογένειες.

Σε περαιτέρω ανακοίνωση, το πάρκο ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες που έγιναν μάρτυρες της βίας.

Σύμφωνα με αναφορές, εννέα επισκέπτες, ανάμεσά τους και η έγκυος, και επτά μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ναυαγοσωστών, τραυματίστηκαν στη βία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν 10 συλλήψεις.