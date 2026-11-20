Snapshot Ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος οδηγός του SUV που ενεπλάκη σε καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και τραυμάτισε αστυνομικό εμβολίζοντας τη μοτοσικλέτα του.

Το ίδιο όχημα χρησιμοποιήθηκε σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή των Ιωαννίνων, με συνολική λεία άνω των 500.000 ευρώ.

Η ομάδα προσέγγιζε τα θύματα παρουσιάζοντας μέλη της ως υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και απέσπασε χρήματα και τιμαλφή με διάφορα προσχήματα.

Μια 24χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου συνελήφθη για ψευδή δήλωση κλοπής και κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και άλλες πράξεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών της σπείρας. Snapshot powered by AI

Μετά τις αλλεπάλληλες εφόδους σε καταυλισμούς και τις εξιχνιάσεις εγκληματικών ομάδων που προχωρούσαν σε τηλεφωνικές απάτες κυρίως στην Αττική, κάποιοι είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην περιφέρεια.

Αυτό ακριβώς έκαναν οι Ρομά που εμβόλισαν μηχανή αστυνομικού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ταξίδεψαν από την Δυτική Αττική στα Γιάννενα για να εξαπατήσουν ηλικιωμένους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Από τις 9 Νοεμβρίου έως και τις 11 Νοεμβρίου είχε καταφέρει να αρπάξουν από 4 θύματά τους κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Αστυνομικοί είχαν καταφέρει να βρουν τα στοιχεία του επιχειρησιακού τους οχήματος και τους αναζητούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Στις 18 Νοεμβρίου οι δράστες προχώρησαν σε μια ακόμα απάτη σε βάρος πολίτη στα Γιάννενα.Του πήραν 51.000 ευρώ και 400 χρυσές λίρες.

Κατά τη διαφυγή τους εντοπίστηκαν από αστυνομικό της Τροχαίας Ιωάννινων. Τους έκανε σήμα να σταματήσουν όμως ο οδηγός, τον οποίο βλέπετε στην φωτογραφία που εξασφάλισε το Newsbomb, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Το όχημα, ακολουθούμενο από τον αστυνομικό, κατευθύνθηκε προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης, όπου παρέσυρε την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης οχημάτων, ενώ ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, από την οποία ο αστυνομικός κατάφερε έγκαιρα να αποβιβαστεί για να αποφύγει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, κάνοντας για τον λόγο αυτό χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, πυροβολώντας στο ύψος των ελαστικών του οχήματος, το οποίο τελικώς διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο οδηγός του οχήματος, γνωστός στις αρχές, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ενώ ήδη έχει συλληφθεί η ιδιοκτήτρια του οχήματος, όταν μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία για να καταγγείλει την υποτιθέμενη κλοπή του αυτοκίνητου της.

Η κατηγορούμενη θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώ οι ασφάλεια προσπαθεί να ταυτοποίησει ακόμα δύο άτομα.

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