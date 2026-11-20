Snapshot Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό στην Κίνα προσπάθησε να παρκάρει 868 φορές μέσα σε μία νύχτα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην Ανχούι της Κίνας.

Το αυτοκίνητο κινήθηκε συνεχώς μπρος-πίσω χωρίς να καταφέρει να σταθμεύσει σωστά μέχρι το πρωί.

Η λειτουργία αυτόματης στάθμευσης ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, προκαλώντας ανησυχίες για δυσλειτουργία της τεχνολογίας.

Τελικά το όχημα σταμάτησε δίπλα σε ένα άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Με ή χωρίς οδηγό το παρκάρισμα είναι ένα πρόβλημα... και όχι μόνο η θέση.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Κίνα, όμως αυτό που συνέβη σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό και σύγχυση, μάλλον προκάλεσε και κάποιες ανησυχίες.

Σε πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος έχει καταγραφεί η επική προσπάθεια ενός τέτοιου αυτοκινήτου να παρκάρει... και αν νομίζετε ότι η τεχνολογία δίνει λύση σε αυτό, κάνετε τεράστιο λάθος.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral, το κενό οδηγού, όχημα κινείται μπρος-πίσω, διαρκώς σε μία προσπάθεια να παρκάρει, γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο πάρκινγκ στην Ανχούι της Κίνας.

Την επόμενη ημέρα ο ιδιοκτήτης του ανακάλυψε ότι η λειτουργία αυτόματης στάθμευσης είχε ενεργοποιηθεί 868 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αυτοκίνητο τελικά σταμάτησε δίπλα σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα, και τώρα το ερώτημα είναι τι προκάλεσε αυτή τη δυσλειτουργία.