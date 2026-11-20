Από τα δεξιά, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δίνουν τα χέρια μετά την ομιλία τους σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια...

Snapshot Η Βρετανία και η Ε.Ε. υπέγραψαν νέα συμφωνία που περιλαμβάνει το πρόγραμμα Erasmus, τις εξαγωγές και τη μετανάστευση, έξι χρόνια μετά το Brexit.

Καταργούνται οι περισσότεροι έλεγχοι στις βρετανικές εξαγωγές τροφίμων με αντάλλαγμα την τήρηση ορισμένων κανονισμών της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο.

100.000 νέοι από τη Βρετανία και 100.000 νέοι από την Ε.Ε. θα μπορούν να διαμένουν και να εργάζονται ή να σπουδάζουν στην άλλη πλευρά.

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση των αγορών άνθρακα με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συμφωνία αναμένεται να προσθέσει περίπου 20 δισ. ευρώ στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και έως 0,5% στο ΑΕΠ της χώρας. Snapshot powered by AI

Μία νέα σελίδα γράφεται στις σχέσεις Βρετανίας – Ε.Ε. έξι χρόνια μετά το Brexit. Οι δύο πλευρές πέτυχαν μία συμφωνία πακέτο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα το Erasmus, τις εξαγωγές και τη μετανάστευση.

Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή σε «όσο το δυνατόν στενότερες σχέσεις» με τη Βρετανία και σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη συμφωνία για την κατάργηση των περισσότερων ελέγχων στις βρετανικές εξαγωγές τροφίμων, με αντάλλαγμα την τήρηση ορισμένων κανονισμών της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι αυτό θα ανακουφίσει την πίεση στο κόστος διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Παράλληλα για την κινητικότητα των νέων, επιβεβαιώθηκε ότι 100.000 νέοι Βρετανοί θα μπορούν να διαμένουν σε χώρες της Ε.Ε. και 100.000 νέοι από την Ε.Ε. θα μπορούν να διαμένουν στη Βρετανία για να εργαστούν, να προσφέρουν εθελοντική εργασία, να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν. «Αυτή η συμφωνία είναι για εσάς», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους νέους της χώρας του.

Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση των αγορών άνθρακα με στόχο τη μείωση των εκπομπών. Εξήγησε ότι αυτό θα μειώσει την «υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ (αριστερά), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (δεξιά) παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες του Βελγίου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026. Reuters Pool

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για τη μετανάστευση, η οποία ονομάζεται «Σχέδιο Δράσης για τη Μάγχη» και έχει στόχο να καταπολεμήσει τις παράνομες εισόδους μεταναστών από το πορθμό της Μάγχης.

Παράλληλα ο Άντι Μπέρναμ εκτίμησε ότι η συμφωνία θα φέρει περίπου 20 δισ. ευρώ στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και θα προσθέσει έως και 0,5% στο ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον χαρακτήρισε τη συμφωνία «το μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτρο ανάπτυξης που θα μπορούσαμε να λάβουμε σε αυτή τη κοινοβουλευτική περίοδο»