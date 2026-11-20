Snapshot Ο Έλον Μασκ αυτοπροσδιορίστηκε ως μεγάλος θαυμαστής της Κίνας.

Ο Μασκ επαίνεσε τα κτίρια και τον φυσικό πλούτο της Κίνας σε συνάντησή του με τον Ρεν Χονγκμπίν.

Ο μικρότερος γιος του Μασκ δήλωσε ότι θεωρεί την Κίνα «παράδεισο» των παιχνιδιών λόγω της κατασκευής τους εκεί.

Η επίσκεψη του Μασκ στη Σενζέν έγινε στο πλαίσιο της συνόδου APEC, συνοδεύοντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

«Tεράστιος θαυμαστής της Κίνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, o οποίος συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη Σενζέν, στα πλαίσια της συνόδου APEC.

Κατά την επίσκεψή του, ο Έλον Μασκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου, Ρεν Χονγκμπίν, στον οποίον επαίνεσε τα κτίρια και τον φυσικό πλούτο της Κίνας.

«Πάντα έλεγα στους ανθρώπους στις ΗΠΑ ότι δεν μπορείς να κατανοήσεις την Κίνα αν δεν την επισκεφθείς», ανέφερε ο Μασκ.

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Στη συνάντηση, ωστόσο, τον συνόδευσε ο μικρότερος γιος του, «X», τον οποίον κατά τη διάρκεια της συνάντησης ρώτησε αν αγαπά την Κίνα.

Όταν το παιδί απάντησε «Ναι», ο Μασκ ανέφερε ότι η Κίνα παράγει σχεδόν τα πάντα, προσθέτοντας πως ο γιος του λέει ότι «η Κίνα είναι ένας παράδεισος παιχνιδιών», καθώς όλα του τα παιχνίδια κατασκευάζονται στην Κίνα.

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