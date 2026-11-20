Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ύπαρξη «ζώσας και υπαρκτής απειλής» για την Ελλάδα και υπογράμμισε την κρίσιμη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία της πατρίδας.

Στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων, 750 μαθητές επισκέφθηκαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ξεναγήθηκαν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και την έκθεση νέων οπλικών συστημάτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030» και υπογράμμισε την ανάγκη συνεχών αλλαγών για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

Τόνισε ότι η στολή των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί τίτλο τιμής και ευθύνης, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις απολαμβάνουν υψηλή αποδοχή και σεβασμό στην ελληνική κοινωνία.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό, επιτρέποντας την άμεση επαφή των πολιτών με τις δομές και τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Το παρών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», για την Ημέρα Εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων (21 Νοεμβρίου) έδωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 750 μαθητές από 20 Δημοτικά Σχολεία 11 Δήμων της Αττικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον διακεκριμένο γλύπτη και Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο, στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου του υπουργείου.

Είχαν τη δυνατότητα επίσης να επισκεφθούν τη στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά την υποδοχή τους, ο Νίκος Δένδιας, απηύθυνε χαιρετισμό στους μαθητές, ενώ στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Βαρώτσος.

«Εγώ λέγομαι Νίκος Δένδιας. Είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δηλαδή εμένα με έχει ορίσει η Βουλή, δηλαδή ο ελληνικός λαός, να έχω την ευθύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τη Διοίκηση, όμως, των Ενόπλων Δυνάμεων δεν την έχω εγώ. Την έχουν οι κύριοι που είναι δίπλα μου. Ο Αρχηγός όλων είναι ο Στρατηγός Δ. Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έτσι το λέμε. Ο Αρχηγός του Στρατού είναι ο Αντιστράτηγος Γ, Κωστίδης. Ο Αρχηγός του Ναυτικού είναι ο Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας. Όπως ξέρετε, τις επόμενες μέρες θα μας έρθει και μια ακόμα καινούργια φρεγάτα, ο «Νέαρχος». Και τέλος, ο Αρχηγός της Αεροπορίας είναι ο Αντιπτέραρχος Δ Γρηγοριάδης. Φαντάζομαι ότι τώρα έχετε μάθει να ξεχωρίζετε τις στολές. Ποια στολή είναι σε τι. Από μένα, το πιο θερμό καλωσόρισμα.

Για εμάς εδώ, σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι μια μεγάλη γιορτή. Η γιορτή της Παναγίας αύριο, που προστατεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, δηλαδή τον Στρατό, το Ναυτικό, την Αεροπορία και όλους τους υπαλλήλους που δουλεύουν για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να το γιορτάσουμε είναι να το γιορτάσουμε μαζί σας. Δηλαδή, να φέρουμε εσάς, τα παιδιά, να δείτε το κτίριο, που μόλις το ανακαινίσαμε, το φτιάξαμε όπως το βλέπετε, μαζί με το Μνημείο που είναι πίσω μου», είπε ο Νίκος Δένδιας.

«Η πατρίδα μας βιώνει υπαρκτή απειλή»

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Δένδιας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο καθήκον και το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ μίλησε για την «υπαρκτή και ζώσα» απειλή που βιώνει αυτή την περίοδο η Ελλάδα.

«Πρέπει να σας πω εντίμως ότι εμείς έχουμε μια αποστολή η οποία δεν είναι θεωρητική. Ειλικρινά λυπούμαι για αυτό, θα ευχόμουν να είμαστε, όπως έχω πει και στον δημόσιο λόγο, στη γειτονιά των «αγγέλων», αλλά η Πατρίδα μας βιώνει ζώσα και υπαρκτή απειλή. Και ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η επιβολή της απειλής κατά της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας».

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Την 21η Νοεμβρίου, η Πατρίδα μας, η Ελλάδα, τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της, τιμά τους άνδρες και τις γυναίκες που εκπληρώνουν τη συνταγματική αποστολή στήριξης και υπεράσπισης της Πατρίδας μας, της υπεράσπισης της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όπως αυτά προβλέπονται από τον συνταγματικό χάρτη και τις διεθνείς συνθήκες.

Τιμά επίσης τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Έχουμε, ευτυχώς πλέον, τη μνήμη τους χαραγμένη σε ένα εξαιρετικό Μνημείο, ακριβώς μπροστά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η μνήμη των νεκρών να συμβιώνει με την αποστολή των ζώντων.

Η σημερινή εκδήλωση εδώ, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», μας προσέφερε επίσης μια μοναδική ευκαιρία: να ανοίξουμε, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ανακαινισμένο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη νέα γενιά των Ελλήνων, σε παιδιά δημοτικών σχολείων της Πατρίδας μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», με το ίδιο το αρχιτεκτονικό δημιούργημα του Υπουργείου, αλλά και με τα καινούρια οπλικά συστήματα που αποτελούν τις νέες ελπίδες για την υπεράσπιση της Πατρίδας μας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προηγουμένως έκανε μια εξαιρετική σύνδεση: αφενός μεν τον ρόλο του καθενός ξεχωριστά, που φορά τη στολή των Ενόπλων Δυνάμεων ή υπηρετεί ως πολιτικό προσωπικό τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε σχέση με το σύνολο, και μια δεύτερη σύνδεση: του ίδιου του συνόλου πλέον, ως σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με την αλυσίδα του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Την υποχρέωση της καθεμιάς και του καθενός, ως μέρος του συνόλου σήμερα, αλλά και όλου αυτού του συνόλου ως τμήμα μιας μακράς αλυσίδας, ερχόμενης από το παρελθόν και πορευόμενης προς το μέλλον της Πατρίδας μας.

Η δική μου συνταγματική υποχρέωση, ο δικός μου όρκος όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ήταν, στον βαθμό που οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν, να αντιληφθώ και να ενστερνιστώ τον δικό σας συνταγματικό ρόλο και τη δική σας υποχρέωση, να τον υπηρετήσω και να τον διευκολύνω όσο αυτό είναι δυνατό.

Και θεωρώ ότι αυτό έπραξα με την «Ατζέντα 2030» και ότι αυτό έγινε με τον συνολικό ανασχηματισμό, που χάρη στις προσπάθειες της φυσικής Ηγεσίας και της καθεμιάς και του καθενός από εσάς, συντελείται μπροστά στα μάτια μας.

Διότι νομίζω ότι με απόλυτη καθαρότητα βλέμματος και με απόλυτη εντιμότητα και διατύπωση λόγου, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιουργείται, δημιουργείται με «άλφα-γιώτα», αλλά και δημιουργείτε με «έψιλον», η καθεμιά και ο καθένας από εσάς, οδηγεί τις δυνατότητές μας στη νέα εποχή.

Αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, και πολλές φορές δεν είναι καν δημοφιλής. Αντιλαμβάνομαι κάλλιστα ότι θα μπορούσα να είχα επιλέξει μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, αν θέλετε ίσως και μια κατεύθυνση που θα διευκόλυνε και τη δική μου προσωπική πολιτική σταδιοδρομία. Μια κατεύθυνση που θα με καθιστούσε αρεστό, δεδομένου ότι θα μπορούσα να αρκεστώ στα κεκτημένα και στα όσα επέτυχαν οι πριν από εμένα και να παραδώσω απλώς ακριβώς αυτό το οποίο παρέλαβα στον αντικαταστάτη μου και στις επόμενες γενιές.

Η επιλογή η οποία έγινε, και έγινε με τη δική σας βοήθεια, με τις δικές σας εισηγήσεις και με τη δική σας συνεργασία μέσω των Συμβουλίων σας, ήταν ακριβώς η αντίθετη: να αλλάξουμε τα πάντα. Ακριβώς, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ένα και σημαντικό αλώβητο, την Πατρίδα μας και τις αξίες μας.

Διότι εάν δεν αλλάξουμε τα πάντα, τότε θα αστοχήσουμε στη συνταγματική μας αποστολή. Και πρέπει να σας πω εντίμως ότι εμείς έχουμε μια αποστολή η οποία δεν είναι θεωρητική. Ειλικρινά λυπούμαι για αυτό, θα ευχόμουν να είμαστε, όπως έχω πει και στον δημόσιο λόγο, στη γειτονιά των «αγγέλων», αλλά η Πατρίδα μας βιώνει ζώσα και υπαρκτή απειλή. Και ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η επιβολή της απειλής κατά της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.

Ο 21ος αιώνας, ο δυστοπικός πλέον 21ος αιώνας, απέδειξε ότι το Δίκαιο χωρίς ισχύ ελάχιστα μπορεί να προσφέρει στις Διεθνείς Σχέσεις. Και κατά συνέπεια, μόνον, μόνον η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου απέναντι σε έναν διεκδικητικό, απαιτητικό, αναθεωρητικό γείτονα δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτό το οποίο το Σύνταγμα μάς επιβάλλει. Δεν μπορεί να επιτρέψει στους Έλληνες, τους νυν και τους επόμενους, να επιλέξουν κυρίαρχα το μέλλον τους.

Εσείς, η καθεμιά και ο καθένας από εσάς, είστε που με τη δική σας προσωπική στάση και απόφαση διασφαλίζετε στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να αποφασίζει αυτόβουλος το μέλλον.

Και θέλω να σας πω ειλικρινά ότι εγώ προσλαμβάνω τη στολή που φοράτε ως τίτλο τιμής, ως τον μόνο τίτλο ευγένειας που αναγνωρίζει το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει τους τίτλους ευγένειας, ως σημείο αφοσίωσης προς το καθήκον και την αποστολή του. Ένα σημείο το οποίο η ελληνική κοινωνία αποδέχεται στη συντριπτική της πλειοψηφία. Οποιαδήποτε μέτρηση και να δείτε, από οποιαδήποτε εταιρεία μετρήσεων, σε οποιοδήποτε πολιτικό σημείο, τουλάχιστον της Υπουργίας μου ως εδώ, οι Ένοπλες Δυνάμεις απολαμβάνουν δημοφιλία πολύ μεγαλύτερη οιουδήποτε άλλου Θεσμού του Έθνους, οιουδήποτε, της Ορθόδοξης Εκκλησίας συμπεριλαμβανομένης. Αυτό είναι εκπληκτικό.

Αποτελείτε, κατ’ επιλογήν του Έλληνα πολίτη, τον Θεσμό με τον οποίο περισσότερο ταυτίζεται, και τον οποίο περισσότερο αισθάνεται ότι υποστηρίζει, και τον οποίο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θεωρεί σχετικό με τη ζωή του και με την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών του.

Αυτή η στολή, λοιπόν, η οποία συμβολίζει ακριβώς αυτή τη σχέση, είναι τίτλος τιμής και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όπως και τεράστια, τεράστια υποχρέωση, αλλά και τιμή είναι η δυνατότητα να φορά κανείς το εθνόσημο. Εγώ ως πολίτης αυτή τη δυνατότητα δεν την έχω, όπως και οι άλλοι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Σε εσάς έχει δώσει η Πολιτεία το δικαίωμα να κυκλοφορείτε φέροντας το εθνόσημο.

Και δεν το έχει κάνει εν αγνοία του τι συμβολίζει, τι σημαίνει, τι υποχρεώσεις, αλλά και τι δικαιώματα δημιουργεί.

Κυρίες και κύριοι, το είπε προηγουμένως ο κύριος Αρχηγός, η σημερινή γιορτή, η Θεομητορική γιορτή, αναδεικνύει έναν δεσμό. Δεν ήταν επίσης κατά τύχη που επελέγη η μητρική μορφή, η απόλυτη μητρική μορφή, η Παναγία ως Προστάτης των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα μπορούσε στη θέση της να είναι ένας πολεμικός Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, ας πούμε, στον οποίο εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία, και είναι ο προστάτης του Στρατού.

Όμως η ιδέα της μητέρας Παναγίας ενέχει έναν πολύ ευρύτερο συμβολισμό για την ελληνική κοινωνία. Συνιστά τη «μεγάλη αγκαλιά», από την οποία κανείς ξεκινά και στην οποία επιστρέφει. Και αυτός είναι ο ρόλος σας, της μεγάλης αγκαλιάς, προστασίας της Πατρίδας. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις! Σας ευχαριστώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τις πύλες του στο ευρύ κοινό αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου (10 π.μ. -5 μ.μ.).

Στην υποδοχή των μαθητών παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

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